Bedburg-Hau: Fenster beschädigt und Bargeld gestohlen

Bedburg-Hau-Scheppenbaum Die Polizei des Kreises Kleve meldet einen Einbruch in ein Haus in Bedburg-Hau. Zeugen gesucht. So gingen die Täter dabei vor.

Im Zeitraum von Mittwoch, 17. Januar, 17 Uhr, und Donnerstag, 18. Januar, 6 Uhr, kam es am Rosendaler Weg in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten ein Fenster eines Gebäudes und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Dieses durchsuchten sie und entwendeten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag, bevor sie sich von der Örtlichkeit entfernten.

Zeugen sollen sich melden

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821/5040 entgegen.

