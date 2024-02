Bedburg-Hau: Hilfen, wenn Menschen sich selbst fremd werden

Bedburg-Hau Im Haus Fahnenkamp der LVR-Klinik Bedburg-Hau werden jetzt Menschen in psychotischen Krisen begleitet. Was nur diese Klinik bietet.

Fremd. Und irgendwie merkwürdig. Ein Mensch, der offensichtlich gesund ist, legt realitätsferne Verhaltensweisen an den Tag. Seine Leistungskurve fällt ab, er zieht sich zurück, andere entfernen sich von ihm. Eines Nachts spaziert er plötzlich barfuß durch die Straßen – einfach so. „Psychotische Krisen beinhalten Realitätsverlust, eine Zerrissenheit im Fühlen und Denken. Der Mensch wird sich selbst und anderen fremd“, erläutert Anita Tönnesen-Schlack, Chefärztin und Ärztliche Direktorin Krankenhausbereich aus dem Klinikvorstand der LVR-Klinik in Bedburg-Hau. Die Schizophrenie ist eine dieser Erkrankungen, die in der Öffentlichkeit bekannter sind, und mitunter so oder ähnlich ihren Anfang machen.

Alleinstellungsmerkmal für die Klinik

Seit September vergangenen Jahres ist die Station mit sogenannten Soteria-Elementen im Haus Fahnenkamp, vormals Fachklinik für Entwöhnung auf dem LVR-Gelände, beheimatet und bietet dort Menschen in psychotischen Krisen medizinische und therapeutische Hilfe im Rahmen eines außergewöhnlichen Konzeptes.

Nicht zu lange warten, sondern sich bei Auffälligkeiten möglichst schnell professionelle Hilfe holen Anita Tönnesen-Schlack - Chefärztin und Ärztliche Direktorin Klinikvorstand

Soteria steht für Rettung, Wohl und Heilung

Der griechische Ausdruck „Soteria“ steht für „Rettung, Wohl und Heilung“ und im Haus Fahnenkamp für eine alltagsähnliche, wohnliche und entspannte Atmosphäre, dessen therapeutischen Elemente die medizinische vollstationäre Behandlung der Menschen in psychotischen Krisen begleiten. Die Station ist von der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Soteria, kurz IAS, als Station mit Elementen aus dieser Behandlung anerkannt. Damit ist die Klinik in Bedburg-Hau beim Landschaftsverband Rheinland eine von insgesamt zwei Stationen (die andere ist in Bonn), die Menschen im Rahmen dieser speziellen Behandlung therapieren – ein Alleinstellungsmerkmal.

28 Betten plus Tagesplätze

Insgesamt 28 Betten stehen auf der Station aus dem Bereich der Erwachsenenpsychiatrie III zur Verfügung. Hinzu kommen drei Plätze für Tagesgäste, die beispielsweise nach einer stationären Behandlung therapeutische Maßnahmen im Haus Fahnenkamp wahrnehmen und weiterhin begleitet werden, nachmittags allerdings bereits nach Hause gehen dürfen. „Unsere Station bietet ein offenes Konzept, hier ist keine Tür verschlossen“, beschreibt die Leitende Oberärztin, Regina Ziebell, „Geborgenheit, Entspannung und das Zurückführen in alltägliche Abläufe – vom Einkaufen über das gemeinsame Kochen bis hin zu verschiedenen Ergo-, Tanz-, Musik-, und Kunsttherapien – runden unsere stationäre medizinische Behandlung, dank Unterstützung unseres Sozialdienstes, ab.“ Vor allem auch die Begleitung der Angehörigen ist dem Team ein wichtiges Anliegen.

Sieben Tage, rund um die Uhr

Seit 2019 sind die Soteria-Elemente in der zuvor innerhalb der Wadtbergklinik beheimateten und in 2018 eröffneten Station implementiert. Ein rund 30-köpfiges Team rund um Pflegedienstleiter Heinz-Gerd Giesen ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr im Einsatz. Das Haus Fahnenkamp bietet Entspannungsräume und Rückzugsmöglichkeiten. „Wir begleiten die Menschen hier nach ihren individuellen Bedürfnissen“, erläutert Regina Ziebell die Zielsetzung der medizinischen, psychiatrischen, pflegerischen, therapeutischen und sozialen Kräfte vor Ort.

Rund drei bis sechs Wochen lang dauert eine stationäre Behandlung im Durchschnitt, nachdem ein Patient eingewiesen wurde. Für das Expertenteam der LVR-Klinik Bedburg-Hau ist vor allem ein Ratschlag elementar: „nicht zu lange zu warten, sondern sich bei Auffälligkeiten möglichst schnell professionelle Hilfe zu holen“, sagt Anita Tönnesen-Schlack.

Infos und Kontakt: Fahnenkamp (Haus 53/58), Soteria, Fahnenkamp 1 in Bedburg-Hau. Tel.: 02821/ 81-3210; E-Mail: sekretariat.ep3@lvr.de; Ansprechpartnerin: Oberärztin Regina Ziebell.

