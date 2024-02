Bedburg-Hau: Sieben Verletzte bei Brand in Forensik-Zelle

In einer Zelle in der Forensik in Bedburg-Hau brannte es. Das Personal der Klinik evakuierte den Bewohner und räumte die betreffende Station.

Bedburg-Hau In der LVR-Klinik gab es Donnerstagabend Feueralarm. Klinik-Personal räumte den Raum und den Gebäude-Trakt vorbildlich, lobte die Feuerwehr.

Bei einem Brand in der Forensik am Südlichen Rundweg in Bedburg-Hau sind am Donnerstagabend sieben Menschen verletzt worden. Das Feuer war in einer Zelle ausgebrochen. Die automatische Brandmeldeanlage der Station hatte den Alarm ausgelöst.

Gegen 19.20 Uhr rückte die Feuerwehr zur Forensik aus, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau am Donnerstagabend. Noch bevor die Rettungskräfte vor Ort waren, habe das Klinik-Personal die Patienten aus der betreffenden Station in einen sicheren Bereich evakuiert, berichtete die Feuerwehr. Der Bewohner der Zelle sei ebenfalls durch Bedienstete gerettet worden.

Feuer in Forensik Bedburg-Hau: Feuerwehr lobt Klinik-Personal

Unter schwerem Atemschutz bekämpfte ein Löschtrupp die Flammen, nach einer halben Stunde war das Feuer gelöscht. Anschließend wurde die Station mit einem Hochleistungslüfter entraucht, berichtete Feuerwehrsprecher Michael Hendricks am späten Abend auf Anfrage.

„Das Personal der Klinik kann man nur loben“, sagte Hendricks. Es hätte vorbildlich und zügig reagiert und auch erste Löschversuche in der Zelle unternommen, im Anschluss dann deren Tür geschlossen, sodass sich die Flammen nicht weiter im Gebäude hätten ausbreiten können.

Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser

Laut Hendricks habe Kleidung im Sanitärbereich der Zelle gebrannt. Zur Brandursache ermittle die Polizei, hieß es.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Verletzten seien in Krankenhäuser in Kleve, Emmerich und Goch gebracht worden. Der Einsatz war um 20.45 Uhr beendet.

(dae)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland