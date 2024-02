Bedburg-Hau: Sparschwein aus einer Praxis gestohlen

Bedburg-Hau In Bedburg-Hau wurde in eine Arztpraxis an der Alten Bahn eingebrochen. So viel Geld war in der erbeuteten Spardose.

In einer Praxis an der Alten Bahn in Bedburg-Hau wurde eingebrochen. Wie die Polizei jetzt berichtet muss sich der Einbruch zwischen Mittwoch, 14 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr ereignet haben. Ein oder mehrere Täter beschädigten eine Tür und gelangten so in die Praxisräume. Dort entwendeten Sie unter anderem eine Geldkassette sowie ein Sparschwein mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Sie flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040.

