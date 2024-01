Bedburg-Hau: Theater mini-art spielt „Ännes letzte Reise“

Bedburg-Hau Anlässlich des Holocaust-Gedenktages spielt das Theater mini-art Bedburg-Hau „Ännes letzte Reise“. Um diese Botschaft geht es im Stück.

Das Theater mini-art spielt anlässlich des Holocaust-Gedenktages zum 12. Mail das Stück „Ännes letzte Reise“ am Samstag, 27. Januar, 19 Uhr. „Weil es von seiner historischen Aktualität nichts verloren hat und wir überzeugt von seiner Botschaft sind“, so mini-art.

„Ännes letzte Reise“ ist ein Theaterstück zum Thema Euthanasie im Nationalsozialismus – eine dokumentarische Fiktion über ein lange verschwiegenes – auch regionales Thema.

Der Inhalt

Änne wird als junge Frau zur Zeit des NS-Regimes in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Das Theaterstück stützt sich sowohl auf biografisches und dokumentarisches Material als auch auf die Vision vom Innenleben der handelnden Personen. Die Zuschauer folgen ihrem erschütternden Schicksal bis zum Abtransport in eine Vernichtungsanstalt.

Ausgangspunkt ist der dokumentierte Fall der jungen Patientin Anna Lehnkering, die zusammen mit zunächst 500 weiteren Patienten – als eine der ersten von deutschlandweit insgesamt 300.000 – am 6. März 1940 aus der Klinik in Bedburg-Hau nach Grafeneck abtransportiert und dort am 7. März ermordet wurde. Es spielen Crischa Ohler und Sjef van der Linden, Regie führt Rinus Knobel.

Karten und Vorstellungen

Das Stück ist geeignet ab 14 Jahren. Für die Schulvorstellungen am 26. und 29. Januar, jeweils um 10 Uhr, gibt es noch Restkarten. Kinder und Jugendliche zahlen sechs Euro, Erwachsene zehn Euro.

Weitere Info unter www.mini-art.de.

