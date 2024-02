Bedburg-Hau: Unbekannter bricht abends in Arztpraxis ein

Bedburg-Hau Einbruch in eine Arztpraxis am Rosendaler Weg in Schneppenbaum: Was der Einbrecher neben einer Geldkassette noch mitgenommen hat.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstagabend, 13. Februar, gegen 20.40 Uhr in eine Arztpraxis am Rosendaler Weg im Bedburg-Hauer Ortsteil Schneppenbaum eingebrochen. Laut Polizeiangaben entwendete er neben einer Geldkassette, gefüllt mit einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag, auch Briefmarken im Wert eines hohen zweistelligen Bargeldbetrags.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Kripo Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040 entgegen.

