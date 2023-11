Bedburg-Hau: Was Besucher auf Nikolausmarkt erwartet

Bedburg-Hau Endlich ist es wieder soweit: Der beschauliche Nikolausmarkt in Hau findet statt. Was um die St. Antonius-Kirche geboten wird.

Endlich ist es wieder soweit: Am Freitag, 1. Dezember, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 2. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 13 bis 19 Uhr findet der beschauliche Nikolausmarkt in Hau statt. Der Platz rund um die alte St. Antonius Kirche versprüht mit den liebevoll dekorierten Buden wieder eine zauberhafte, vorweihnachtliche Atmosphäre.

Die Organisatoren, der Förderverein St.Antonius alte Kirche Hau. und die Karnevalsgesellschaft Funkturm Hau freuen sich auf viele Besucher. Verschiedenste Aussteller/innen stellen Ihre handgemachten Köstlichkeiten, Bastelarbeiten und Handwerkskünste auf dem Markt aus und das bunte Rahmenprogramm aus Konzerten und Gesang in der alten Kirche runden das Angebot ab.

Kinder der St. Antonis Grundschule singen Weihnachtslieder

Am Freitag singen die Kinder der St. Antonius Grundschule und des Kindergartens St. Pius aus Hau in der Kirche schöne Weihnachtslieder. Am Samstag gibt der Halleluja Chor Hau ein Adventskonzert und Dr. Wolfgang Brüninghaus lädt zum gemeinsamen Liedersingen einen. Am Sonntag geben Sängerin Maximiliane Frost in Begleitung von Sebastian Dahmen am Klavier ein beschauliches Konzert.

Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt: Weißer und roter Glühwein, heißer Kakao und Kinderpunsch, frische Waffeln, köstliche Würstchen im Brötchen, Ofenkartoffeln und Grünkohl stehen für die Besucher bereit. Natürlich hat auch der Nikolaus an allen drei Tagen bei Anbruch der Dunkelheit seinen Besuch angekündigt.

