Bedburg-Hau: Wenn ein Elektroauto in der Tiefgarage brennt

Bedburg-Hau Grenzüberschreitendes Training. Warum zwei Pflegefachfrauen in der Sint Maartenskliniek den Ausschlag gaben für die Großübung.

Was, wenn ein Elektrofahrzeug in Brand gerät, ausgerechnet in einer Tiefgarage? Gemeinsam mit der Brandweer Gelderland-Zuid Oosterhout trainierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau dieses Szenario in der Sint Maartenskliniek in Ubbergen (Niederlande). Das war auf Wunsch der Klinikleitung so gewählt worden.

So kam es zur Übungs-Idee

Marion Lotterjonk-Thomas von der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau und ihre Kollegin Tjalina Olsder von der Brandweer Gelderland-Zuid Oosterhout arbeiten beide als Pflegefachkräfte in der Sint Maartenskliniek. Durch das gemeinsame ehrenamtliche Engagement entstand die Idee der Zusammenarbeit. Auf großes Interesse stießen die Feuerwehrfrauen dann bei der Klinikleitung, die das Vorhaben ausdrücklich unterstützte, um interne Prozesse zu üben und bei Bedarf zu optimieren.

Erstmals kam eine spezielle Löschdecke zum Einsatz

Die Feuerwehr Bedburg-Hau und die Brandweer Gelderland-Zuid Oosterhout übten gemeinam. Foto: Michael Hendricks / Feuerwehr Bedburg-Hau

These also: In einem der Untergeschosse der Tiefgarage war ein Elektrofahrzeug selbstständig in Brand geraten. Dennoch wurde die Lage genauso ernst abgearbeitet wie in einem Realfall. Und diese war durchaus anspruchsvoll: Nach Zeugenaussagen vor Ort konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass im Bereich des brennenden PKW noch Personen vermisst werden.

Während sich die Atemschutz-Trupps ausrüsteten, um zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vorzugehen, wurde eine umfangreiche Wasserversorgung über installierte Steigleitungen aufgebaut. Um das brennende Fahrzeug abzulöschen, kam auch erstmalig eine spezielle Löschdecke zum Einsatz. Durch die Decke wird das Freisetzen von Flammen verhindert, was die Brände isoliert und dadurch eine Absenkung des Sauerstoffgehaltes am Brandgeschehen ermöglicht, was die Löscharbeiten bei Elektrofahrzeugen unterstützt. Nach einer Stunde konnte dann „Feuer aus“ und das Übungsende gemeldet werden.

Deutsche und Niederländer haben unterschiedliche Vorgehensweisen

Auch wenn teils taktische Unterschiede in den Vorgehensweisen der beteiligten Einheiten zu erkennen waren, war eine Zusammenarbeit durch gute Kommunikation jederzeit problemlos möglich.

Die Übung lief einem der Untergeschosse der Tiefgarage. Foto: Michael Hendricks / Feuerwehr Bedburg-Hau

Gemeindebrandinspektor Tobias Aschemann als Einsatzleiter für die deutsche Seite fasste zusammen: „Ziel der Übung war es, die gemeinsame Zusammenarbeit von deutschen und niederländischen Kräften zu verbessern. Gerade die erschwerte Kommunikation und die unterschiedlichen Vorgehensweisen spielen hier immer wieder eine wichtige Rolle.

Positives Fazit

Bei der Übung in der Tiefgarage. Foto: Michael Hendricks / Feuerwehr Bedburg-Hau

In der Übungs-Nachbesprechung hat sich schnell gezeigt, dass die Übung ein voller Erfolg war. Sämtliche Einsatzkräfte haben hervorragend zusammen gearbeitet und somit eine schnelle Brandbekämpfung ermöglicht, hieß es. Auch die Verantwortlichen der Klinikleitung konnten aus der Übung wichtige Erkenntnisse für ihre Brandschutzkonzepte gewinnen. Diese sollen jetzt auch umgesetzt werden.

