Bedburg-Hau: Zerstörter Porsche im Feld – Fahrer vermisst

Ein Porsche Carrera 911 landete neben der Uedemer Straße in Bedburg-Hau in einem Feld.

Bedburg-Hau Auf der Uedemer Straße Bedburg-Hau wurde ein zerstörter Porsche aufgefunden. Ohne Fahrer. So verlief die Suche der Feuerwehr.

Zu einem rätselhaften Einsatz wurde die Feuerwehr Bedburg-Hau am Sonntag, 4. Februar, um 1.42 Uhr alarmiert. Laut Pressesprecher Michael Hendricks sollte eine Unfallstelle auf der Uedemer Straße von den Kameraden ausgeleuchtet werden.

Grund des Einsatzes war ein Porsche Carrera 911, der völlig demoliert in einem Feld lag. Offensichtlich war das Fahrzeug vorher mit hoher Geschwindigkeit mit mehreren Verkehrsschildern kollidiert. Da der Fahrer und eventuelle Mitfahrer des Porsche weder im Fahrzeug noch in der näheren Umgebung gefunden werden konnten, wurde die Feuerwehr zusätzlich mit einer Vermisstensuche beauftragt. „Es war durchaus möglich, dass sich der Porschefahrer unter Schock aus dem Fahrzeug befreit hatte und irgendwo verletzt lag“, so Michael Hendricks.

Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr Bedburg-Hau ausgeleuchtet. Außerdem wurde der Bereich nach Verletzten abgesucht. Foto: Feuerwehr Bedburg-Hau

Suche mit Drohneneinsatz bleibt erfolglos

Die Suche nach Verletzten im näheren Umfeld der Unfallstelle durch die Feuerwehr Bedburg-Hau blieb erfolglos. Nach Rücksprache des Einsatzleiters Klaus Elsmann mit der Polizei Kleve verständigte man sich auf die Unterstützung der Drohneneinheit der Feuerwehr Kleve. Diese suchte im Umkreis von zwei Kilometern den Bereich ab. Auch hier wurde nichts gefunden.

Der Einsatz war um 3.50 beendet, ohne dass Fahrer oder andere Insassen des Fahrzeugs gefunden wurden. Laut Auskunft der Polizei gibt es bisher keine Erkenntnisse über den Verbleib des Fahrers.

