Kranenburg Der Gedächtnissportler aus Kranenburg hat im Becherstapeln neuen Weltrekord aufgestellt. Warum er aber auf die WM-Teilnahme verzichtet.

Der Hirnforscher und Gedächtnisexperte Dr. Boris Nikolai Konrad (39) aus Kranenburg ist vielen vor allem durch Vorträge und Medienauftritte als einer der weltbesten Gedächtnissportler bekannt. Sein Buch „Mehr Platz im Gehirn“ stand mehrere Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste.

Boris Konrad stellte einen Weltrekord im Becherstapeln auf. Foto: Presse Partner Köln

Der Kranenburger hat aber ein weiteres Hobby: das Becherstapeln, offiziell Sport Stacking. Auch dieses betreibt er sehr erfolgreich. Beim Wesercup im niedersächsischen Boffzen gewann er nun in seiner Altersklasse (35 bis 44 Jahre) alle fünf Disziplinen und stellte im „Cycle“ sogar einen neuen Weltrekord auf: Mit 8,28 Sekunden unterbot Boris Nikolai Konrad die bisherige Bestmarke des Japaners Tsuyoshi Seo um zwei Hundertstelsekunden. Insgesamt rund 150 Sportlerinnen und Sportler waren beim Wesercup in den verschiedenen Altersklassen angetreten.

Sport Stacking: gutes und spaßiges Gehirntraining

„Sport Stacking ist auch ein gutes Gehirntraining, vor allem aber macht es super viel Spaß“, so der Gedächtnistrainer, der mit dieser Leistung auch für die Weltmeisterschaft in wenigen Wochen in Orlando, Florida qualifiziert ist. Auf die Teilnahme verzichtet Konrad aber: „Die Zeit und auch das Geld, die es kosten würde, sind es mir gerade nicht wert. Ich bleibe lieber bei meiner Familie in Kranenburg. Früher habe ich schon mehrfach an der WM teilgenommen, etwa in Kanada, den USA und auf Taiwan.“

Die Daumen für die WM drückt er dem in diesem Jahr 30 Personen starken deutschen Team, aber vor allem auch Liam van der Ree aus den Niederlanden. Der Student ist einer der Favoriten auf den Gesamtsieg in Florida und einer von Konrads Schützlingen – denn der ist so nebenbei auch noch Nationalcoach des niederländischen Sport-Stacking-Teams.

