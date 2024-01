Feuerwehr Brand in Kranenburg: ein selbstgebauter Feuerwerkskörper?

Kranenburg Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu Dienstag zu einer unklaren Rauchentwicklung in einer Gasse an der Großen Straße gerufen.

„Unklare Rauchentwicklung“ lautete der Alarm für den Löschzug Kranenburg in der Nacht auf Dienstag, 9. Januar, um 3.19 Uhr.

Ein vermutlich selbstgebauter Feuerwerkskörper löste den Einsatz der Feuerwehr aus. Dieser lag qualmend in einer Gasse an der Großen Straße. Das Objekt wurde abgelöscht und anschließend kontrolliert. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden und die 15 Einsatzkräfte rückten nach 20 Minuten wieder ein.

Ein vermutlich selbstgebauter Feuerwerkskörper löste den Einsatz der Feuerwehr aus. Foto: Feuerwehr Kranenburg / (...)

