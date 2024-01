Braucht Bedburg-Hau im Ratssaal neuen Boden und neue Möbel?

Bedburg-Hau In Etatberatungen Bedburg-Hau wird auch über eine Renovierung des Ratssaales und neue Möblierung entschieden. Seit 2004 unverändert.

Der Vorschlag kommt von der Verwaltung Bedburg-Hau selbst. Sollen die Ratsvertreter neue Stühle bekommen? Vor allem: Soll der Ratssaal einen neuen Bodenbelag bekommen? Das zu entscheiden steht im Rahmen der Etatberatungen in der Ratssitzung am Donnerstag, 25. Januar, um 17 Uhr in eben jenem Ratssaal an.

Saal multifunktional auch für Hochzeiten

Der Saal wird multifunktional auch zu Repräsentationszwecken genutzt, auch für Hochzeiten mit großem Gefolge. Im Etat gibt es für jedes der öffentlichen Gebäude der Gemeinde einen Topf für Unterhaltungsarbeiten. In dem für das Rathaus wären noch 30.000 bis 40.000 Euro zu verwenden, um den Fußboden zu erneuern, nach einigen Jahrzehnten einen neuen Anstrich an die Wände zu bringen und neue Tische und Stühle anzuschaffen. So zählt Kämmerer Georg Fischer auf Nachfrage der NRZ auf.

Die bisherigen Möbel waren bereits gebraucht übernommen worden von der Euregio – und zwar im Jahr 2004. Das Jahr, in dem Bedburg-Hau sein Rathaus neu baute und das Parkett im Ratssaal verlegen ließ. Es sei wohl genauso teuer, das Parkett vom Fachmann abziehen und aufbereiten zu lassen, als ob man einen pflegeleichteren Bodenbelag aus anderem Material neu verlegte, das keine Folgekosten verursache.

So, sagt Kämmerer Fischer, habe es ihm die technische Abteilung der Verwaltung erklärt. „Wenn der Rat das nicht will, werden wir uns natürlich dran halten“, ist für ihn selbstverständlich. Obwohl Unterhaltungsarbeiten eine Sache der laufenden Verwaltung sind.

