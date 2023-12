Bundeswehr Kalkar: Soldaten spenden viel Geld für Kinder

Zwei Spendenschecks und zahlreiche Sachspenden konnten die Kompaniefeldwebel des Bundeswehrstandortes Kalkar-Kleve an die Tafeln Kalkar und Uedem übergeben. Die Weihnachtsgeschenke gehen in diesen Tagen an ihre Empfänger.

Kalkar/Uedem Die Soldaten an den Bundeswehrstandorten in Kalkar und Uedem sammelten Tausende Euros, um Kinderwünsche im Kreis Kleve zu erfüllen.

Die Bundeswehr in Kalkar und Uedem konnten jetzt Sach- und Geldspenden im Wert von über 3000 Euro an die Tafeln in Kalkar und Uedem übergeben. Seit vielen Jahren bitten die „Spieße“, wie die Kompaniefeldwebel im Bundeswehr-Jargon seit jeher genannt werden, in der Vorweihnachtszeit in ihren Verantwortungsbereichen um Spenden. Hinzu kommt das traditionelle „Christmas-Tree-Lightning“, das feierliche Entzünden des großen Weihnachtsbaumes in der Kaserne, zum ersten Advent. Durch den Verkauf von Glühwein, Grillwürstchen, Getränken und Waffeln kommen hier zusätzliche Spendengelder zusammen.

Katzenbettwäsche für die 14-jährige Leonie – eines von 170 Weihnachtpaketen für das SOS-Kinderdorf, die Münze in Kleve und das Waisenhaus Emmerich. Foto: Zentrum Luftoperatonen PAO / Zentrum Luftoperationen PAO

Wunschkartenaktion für SOS Kinderdorf und das Waisenhaus Emmerich

Parallel dazu wurde unter Federführung von Hauptfeldwebel Alexandra Roolfs in diesem Jahr erneut eine Wunschkartenaktion durchgeführt. Kinder des SOS Kinderdorfes und der Münze in Kleve, sowie des Waisenhauses in Emmerich durften ihre Wünsche auf Karten schreiben. Diese Karten wurden dann an spendenwillige Angehörige der Kasernen in Kalkar, Uedem und Xanten-Marienbaum verteilt. So gehen in diesen Tagen 170 Pakete und Päckchen, vom Buch, über einen Wecker bis hin zu Bettwäsche auf die Reise zu jenen Kindern, die nicht auf der Sonnenseite der Gesellschaft wohnen.

Wunschkarten wurden rege nachgefragt

Von diesem Erfolg war Alexandra Roolfs, die selber Mutter von drei Kindern ist, völlig überrascht. „Die Wunschkarten sind mir regelrecht aus den Händen gerissen worden“, so die engagierte Berufssoldatin, deren Mann ebenfalls in der Kalkarer Kaserne seinen Dienst leistet. Neben den Spenden für die Tafeln soll auch diese Wunschkartenaktion im kommenden Jahr wiederholt werden.

