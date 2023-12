Bushaltestelle vor dem Tiergarten Kleve wurde umbenannt

Andreas Driessen (RegioStar Media), Tobias Jakubowski (Look Busreisen) und Martin Polotzek (Tiergarten Kleve) vor dem Bus mit der Aufschrift Tiergarten Kleve - ZooParc Overloon.

Kleve Die Bushaltestelle vor dem Klever Tiergarten hat einen anderen Namen. Tiergartenleiter Polotzek freut sich, denn so heißt sie jetzt.

Die Bushaltestelle vor dem Tiergarten Kleve wurde anlässlich des Fahrplanwechsels am 10. Dezember 2023 umbenannt: Aus „Museum Kurhaus“ wurde nun „Museum Kurhaus/Tiergarten“. „Ich freue mich sehr, dass wir als beliebteste Freizeiteinrichtung in Kleve nun auch offiziell auf der Bushaltestelle und auf allen Fahrplänen der Buslinie SB58 sowie der Linie 59 erscheinen“, erklärt Tiergartenleiter Martin Polotzek. „So können unsere Gäste nun noch einfacher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln den Tiergarten erreichen und so auch einen Teil zum Klimaschutz leisten.“

Wichtigstes Verkehrsmittel auf dieser Linie ist der Bus Nr. SB58, der zwischen Kleve und Nijmegen verkehrt. Auf dieser Linie wird auch häufiger der vom Tiergarten Kleve gebrandete Bus eingesetzt, der die BesucherInnen direkt bis vor das Tiergartentor „Auf ins Abenteuer“ begleitet. „In diesem Sommer ist unser Bus, den wir gemeinsam mit den KollegInnen des ZooParc Overloons gestaltet haben, erstmals auf der Straße unterwegs gewesen“, so Tiergartenleiter Martin Polotzek.

Mit dem Tiergartenbus direkt bis zur Haltestelle

„Und auch auf der Linie SB58 wird der Bus mit der Werbung für einen Besuch im ZooParc Overloon und dem Tiergarten Kleve regelmäßig eingesetzt, sodass man jetzt mit dem Tiergartenbus direkt bis zur Haltestelle „Museum Kurhaus/Tiergarten“ fahren kann.“

Der Tiergarten Kleve ist auch im Winter täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Besucher können sich auf zahlreiche Jungtiere bei den Lamas, Zwergottern, Alpakas und Lisztaffen freuen, sodass der Tiergartenbesuch auch im Dezember zu einem tierischen Highlight wird. Weitere Informationen unter: www.tiergarten-kleve.de

