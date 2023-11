Kreis Kleve In Hau stellten jetzt die Kaninchenzüchter die schönsten Tiere aus. Diese Züchter haben für ihre süßen Mümmler Preise erhalten.

Diese Kaninchen sind wirklich zu süß. Die Kreisverbandsschau der Rassekaninchenzüchter des Kreisverbandes Kleve bot jetzt wieder richtig schöne Exemplare. Vor allem fachkundige Besucher schauten sich die schönsten Tiere in der Ausstellungshalle des KZV R 184 Hau an. Es waren 230 Rassekaninchen in den verschiedenen Rassen und vielen Farbenschlägen ausgestellt.

Christoph Koprek mit seinem Siegerkaninchen. Foto: Josef Pierkes / R 184 Hau

Vor Ort war auch Detlef Beckers, der Vorsitzenden des Landesverbandes Rheinischer Rassekaninchenzüchter. Er überreichte die höchsten Auszeichnungen an die erfolgreichen Züchter. Der stellvertretende Landrat des Kreises Kleve, Stefan Welberts, bedankte sich bei den vielen Aktiven, die mit großem ehrenamtlichen Einsatz die diesjährige Kreisausstellung vorbereitet hatten. In der Kreismeisterschaft der Vereine übergab er dann die Preise. Erster wurde der KZV R 184 Hau, den 2. Platz belegte der R 129 Emmerich und den dritten Platz belegte der KZV R 220 Hasselt.

Besondere Einzelwertungen

Eine Auszeichnung der Landwirtschaftskammer Rheinland errang der Züchter Kurt Thönnes mit der Rasse Klein-Rex Castorf (387,0 Punkte). Eine Landesverbandsauszeichnung errang Heinrich Int-Veen vom KZV R 184 Hau mit der Rasse Dalmatiner Rexe schwarz-weiß (387,5 Punkte). Das beste Tier der Kreisschau stellte Christoph Koprek vom R 396 Nieukerk mit Helle Großsilber (97,5 Punkte).

Auszeichnungen des Kreisverbandes erhielten die Züchter Heinrich Int-Veen (194,5 Punkte), Christoph Koprek (194,0 Punkte), Kurt Thönnes (194,0 Punkte), Michael Janßen (193,5 Punkte), Sonja Beem (193,5 Punkte), Max Heimbucher (193,5 Punkte), Heinz Janssen (193,5 Punkte) sowie Manuela Int-Veen (193,0 Punkte).

Ariana Koprek ist die beste Jungzüchterin

Einen Landesverbands-Jugend-Ehrenpreis errang die Jungzüchterin Ariana Koprek mit Ihrer Rasse Kleinsilber gelb. Für 40-jährige Mitgliedschaft im Landesverband Rheinischer Rassekaninchenzüchter wurden Marco Heynen und Walter Holtkamp geehrt und bekamen vom Landesverbandsvorsitzenden Detlef Beckers eine Urkunde überreicht.

Das nächste große Event für die Züchter aus dem Kreisverband Kleve ist die Landesverbandsschau der Rheinischen Rassekaninchenzüchter am 2. und 3. Dezember auf dem Rittergut Birkhof in Korschenbroich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland