Die Eintrittspreise

Regulär kosten die Eintrittskarten für eine Vorstellung des Klever Weihnachtscircus‘ für Erwachsene 20 Euro (Rang), 25 Euro (Sperrsitz) und 30 Euro (Loge). Für Kinder sind die Tickets in den drei Preiskategorien jeweils fünf Euro günstiger. Wer einen Flyer vorzeigt, der an vielen Stellen in Kleve verteilt wird, erhält für bis zu sechs Personen einen Rabatt von fünf Euro pro Karte.

Für die vier 19-Uhr-Vorstellungen am 15., 22., 29. und 30. Dezember kosten die Tickets – solange verfügbar – nur 15 Euro auf allen Plätzen. Familie Spindler wird Wolfgang Gebing wieder Freikarten übergeben, die der Bürgermeister an Bedürftige verschenken kann.

Weitere Informationen zum Klever Weihnachtscircus gibt es unter diesem Namen auf Facebook und Instagram.

