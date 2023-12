In Goch wurden drei Autos geknackt.

Polizeibericht Diebstähle in Goch: Drei Autos am Wochenende aufgebrochen

Goch Diebe entwendeten in Goch Gegenstände aus einem Mercedes-Transporter, einem Cupra und einem Volvo. Das wurde aus den Autos gestohlen.

Im Zeitraum von Freitag, 8. Dezember, 19 Uhr und Samstag, 9. Dezember, 6:30 Uhr kam es an der Heinz-van-Ackeren-Straße in Goch-Pfalzdorf zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere Täter verschafften sich Zugang zu zwei Schließfächern auf der Ladefläche eines Transporters (Mercedes-Benz, Sprinter) und entwendeten aus diesen unter anderem mehrere Heckenscheren sowie Motorsägen und Teleskop-Heckenscheren. Der 54-jährige Halter des Wagens informierte die Polizei.

Scheibe eines Cupra eingeschlagen

An der „Borsgistraße / Hervorster Straße“ schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines abgestellten grauen Cupra ein. Aus dem Fahrzeug des 26-jährigen Halters entwendeten Sie am Samstag, 9. Dezember, zwischen 19 Uhr und 23:30 Uhr eine schwarze Geldbörse. In der Geldbörse hatten sich u.a. eine Debitkarte, ein Ausweisdokument sowie Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich befunden.

Am Samstag, 9. Dezember, kam es zwischen 19:20 Uhr und 23 Uhr in Goch noch zu einem weiteren Diebstahl aus einem abgestellten Pkw. Der 61-jährige Halter eines schwarzen Volvo V40 musste eine eingeschlagene Scheibe auf der Beifahrerseite und das Fehlen einer braunen Geldbörse feststellen. In der Geldbörse hatten sich neben Bargeld auch ein Ausweisdokument und eine Versicherungskarte befunden.

Die Polizei gibt Tipps gegen Autodiebstähle

Personen, welche Hinweise zum zuvor beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte unter der 02821 5040 an die Kripo Kleve.

So schützen Sie Ihr Fahrzeug besser vor Aufbrüchen:

Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab.

Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen.

Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.

