Polizei Einbruch in Kleve: Unbekannte Täter drangen in Büroräume ein

Kleve-Kellen Unbekannte Einbrecher beschädigten ein Fenster und stiegen in Büroräumlichkeiten in Kleve ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Dienstag, 6. Februar, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 7. Februar, 7:30 Uhr, kam es an der Riswicker Straße in Kleve zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten dabei ein Fenster und drangen so in Büroräumlichkeiten ein. Dort durchsuchten Sie die Räume, beschädigten mehrere Türen und entfernten sich dann. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise und 02821 5040 entgegen.

