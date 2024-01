Die Susbrücke in Goch.

Hochwasser Einige Brücken in Goch nicht mehr gesperrt, Hochwasser sinkt

Die Stadt Goch hebt einige Brückensperrungen auf, aber nicht alle. Wo die Wege jetzt wieder nutzbar sind und wo noch nicht.

Die Stadt Goch hebt Brückensperrungen auf: Die Niersbrücke am Rathaus zur Susmühle und die Brücke an der Parkstraße zum Stadtpark werden aufgrund der gesunkenen Wasserstände wieder freigegeben. Die dortigen Brückensperrungen sollen zeitnah abgebaut werden. Aufrechterhalten werden aber die Sperrungen der Nierswelle, der Zuwegung zur Nierswelle vom ehemaligen Aldi-Markt sowie der Brücke am Kastell.

Aktuell gibt die Bezirksregierung Düsseldorf den Pegel der Niers bei Goch mit 181,7 cm an (Meldung vom 3. Januar um 9.45 Uhr). Die Stadt Goch wird die Hochwasserlage weiterhin aufmerksam beobachten.





Das Land NRW hat im Internet ein Hochwasserportal (www.hochwasserportal.nrw.de) eingerichtet. Alle aktuellen Pegelstände können dort in Echtzeit verfolgt werden. Einen direkten Link zum Gocher Nierspegel hat die Stadt Goch bei www.goch.de veröffentlicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland