Eisflächen im Kreis Kleve sind malerisch, aber tragen nicht

Kreis Kleve Malerische Bilder bietet der Januar im Kreis Kleve. Aber das Eis ist brüchig. Wetterexperte sagt, wie das Wetter am Wochenende wird.

Das Wasser auf den Feldern und Wiesen am Niederrhein ist am Mittwoch gefroren. Zum Schlittschuhlaufen oder Eisschliddern reicht es aber noch nicht. Teilweise ist die Eisschicht in dicken Scherben eingebrochen, wie hier auf einer Eisfläche bei Sonnenaufgang an der Koppelstraße in Bedburg-Hau, Ortsteil Qualburg. „Für eine wilde Eishockey-Spielerei ist es nicht geeignet“, lacht der Kreis Klever Wetterexperte Hubert Reyers (Wetter Niederrhein).

Der Wind beeinflusst die Dicke des Eises

Das Wasser auf den Feldern und Wiesen ist gefroren, hier in Bedburg-Hau. Foto: Johannes Kruck / NRZ

„Aufgrund des Windes sind die Flächen auch nicht gleichmäßig zugefroren. Wo es windgeschützt war, sind es mehr als fünf Zentimeter, wo ist windig ist, halt weniger. Wir hatten bisher -5 bis -7 Grad Kälte und am Boden ein bis zwei Grad weniger. Das ist jetzt vorbei. Am Wochenende wird es deutlich milder“, sagt Reyers voraus.

