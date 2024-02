Emmerich/Kleve: Mega-Stau nach Unfall auf der Rheinbrücke

Auf der Rheinbrücke gab es am Donnerstagabend einen Unfall.

Ein Auffahrunfall auf der Emmericher Rheinbrücke sorgte am Donnerstagabend gegen 17 Uhr im Feierabendverkehr zwischen Kleve und Emmerich für ein großes Verkehrschaos. Die Autos stauten sich in alle Richtungen.

Verkehr staut sich in alle Richtungen

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Emmerich mitten auf der Brücke. Geduld brauchten vor allem die Autofahrer zwischen Kleve und Kellen. Auf dieser Strecke staute sich der Verkehr enorm. Aber auch auf dem Oraniendeich Richtung Grieth und Richtung Griethausen ging nichts mehr. Der Verkehr aus Richtung Emmerich wurde auf der Brücke über die freie Baustellenspur geleitet. Hier kam der Verkehr etwas voran. Aber auch hier stauten sich die Autos schon bis zum Aldi.

Zwischen Kleve und Emmerich geht nichts mehr. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Leitstelle der Polizei teilte der NRZ mit, dass die Sperrung der Rheinbrücke nach einer halben Stunde aufgehoben wurde. Allerdings floß der Verkehr nur langsam ab, da die beteiligten Fahrzeuge noch abgeschleppt werden mussten: „Es ist sehr eng auf der Brücke. Wir befinden uns mitten in einem Nadelöhr“, so ein Polizist der Leitstelle. Bei diesem Unfall kamen viele unglückliche Dinge zusammen: Hauptverkehrszeit und ein Unfall im Baustellenbereich der Rheinbrücke.

Von Grieth in Richtung Rheinbrücke stauten sich auch die Autos. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Vier Fahrzeuge waren beteiligt

Insgesamt waren vier Fahrzeuge beteiligt, sodass nichts mehr abfließen konnte. Was genau passiert ist, konnte die Leitstelle am frühen Abend noch nicht mitteilen. Verletzt wurde niemand. „Es war ein reiner Blechschaden“, sagte der Polizist. Die Emmericher Feuerwehr wurde zur Unfallstelle gerufen, auch der Rettungsdienst war vor Ort. Nach NRZ-Informationen war auch ein niederländisches Fahrzeug, Marke Chevrolet, beteiligt und auch ein Transporter mit mehrern Arbeitern. Offenbar wurde ein silberner Kleinwagen, der erste Wagen in der Unfallreihe, hinten rechts getroffen.

Stau auch auf dem Oraniendeich. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

