Emmericher ist in Kleve THW-Chef: Helfen, aber nicht alleine

Kleve/Emmerich Klaus Heimanns aus Emmerich leitet den Ortsverband Kleve des Technischen Hilfswerks. Wie der Bankkaufmann dazu kam und was er macht.

Zuverlässigkeit, Engagement und Beständigkeit sind drei von vielen Eigenschaften, die Menschen mitbringen sollten, wenn sie sich ehrenamtlich für eine Sache einsetzen möchten. Und das – sich ehrenamtlich einzusetzen – sieht Klaus Heimanns ein Stück weit als Bürgerpflicht. Mit ein Grund, warum er heute Leiter des Technisches Hilfswerks THW-Ortsverbands Kleve ist. „Wir als Gesellschaft tun gut daran, etwas für die Gemeinschaft mit den eigenen Händen zu tun. Also übers Steuerzahlen hinaus“, betont der 54-Jährige.

Der Organisator im Hintergrund

Zuverlässigkeit, Engagement und Beständigkeit sind Stärken, die auch Klaus Heimanns hat. Er ist seit April 2023 THW-Chef in Kleve. Und dort in seiner Funktion ein besonnener Ansprechpartner für seine Mannschaft. „Allerdings bin ich jetzt eher der Organisator im Hintergrund, derjenige, der sich auch um die Nachalarmierung und Versorgung der Helfer kümmert. Klassische Leitungsaufgaben füllen mein Ehrenamt“, beschreibt Heimanns.

Seine Stärken machen den THW-Mann auch beruflich unabdingbar. So erlernte der gebürtige Emmericher nach der mittleren Reife im jungen Alter von 17 Jahren den Beruf des Bankkaufmanns bei der heute fusionierten Sparkasse Rhein-Maas. In zwei Jahren feiert er gar sein 40-jähriges Berufsjubiläum. 40 Jahre von der Lehre bis zum heutigen Tag bei dem gleichen Arbeitgeber. Das kann sich sehen lassen und spricht für zuverlässige Beständigkeit.

Als 17-Jähriger in Anzug und Krawatte

Dabei wollte der junge Klaus einst Handwerker werden. „Aber ich habe Asthma und damals waren viele der Ansicht, dass ich in einem Bürojob besser aufgehoben wäre.“ Die Bewerbung verlief glücklich für ihn, denn auf die Ausbildungsstelle bei der Sparkasse hatten sich 200 Leute auf sechs Stellen beworben, „Eine davon bekam ich.“

Kameradschaft und Respekt kannst du nicht einfordern, das kannst du nur bekommen, wenn du es selbst verschenkst Klaus Heimanns - THW-Chef in Kleve

Herausfordernd, keine Frage. Heimanns: „Als 17-Jähriger hatte ich in Anzug und Krawatte zu erscheinen und befand mich in einem hochseriösen Beruf. Da verändert sich natürlich vieles und mich hat es schnell ins Erwachsenenleben katapultiert.“ Obwohl der Bankkaufmann weit weg vom Traumberuf Handwerker war, merkte der junge Auszubildende schnell, dass er die Fähigkeit besaß, sehr gut mit Menschen umzugehen, zuzuhören und Lösungen anzubieten. „Das Leben ist ja immer die Summe der Entscheidungen, die wir treffen.“ Er merkte, dass die Entscheidung Bankkaufmann richtig war und blieb dabei. Das hat er bis heute nicht bereut.

Ebenso wenig die Entscheidung, seine Frau Inka zu heiraten und eine Familie zu gründen. Auch wenn der Weg zur Familie mit einem Schicksalsschlag begann, nämlich mit der Fehlgeburt von Zwillingen. Umso größer war das Glück, als die gesunde Tochter geboren wurde und seit dem das Leben der Heimanns bereichert. Apropos bereichern: Zum Familienglück gehören auch zwei Hunde, die die sportliche Familie auf Trab halten.

Auslöser war das Elbe-Hochwasser 2002

Zum THW Kleve kam Klaus Heimanns zu einer Zeit, als er erst in Kalkar und dann in Kleve wohnte. „Dahin gebracht hat mich das Elbe-Hochwasser 2002. Da dachte ich: Man muss helfen, was tun, aber eben nicht alleine.“ Feuerwehr war für ihn keine Option, aber das THW mit seiner bundesweiten Verbandsstärke sagte ihm zu. Dort ging er hin. Auch eine Entscheidung, die er nicht bereut und nur aus familiären Gründen ein paar Jahre unterbrach. Bis zu jenem Novemberabend im Jahr 2016. „Da rief mich das THW an und sagte, dass sie mich für die Öffentlichkeitsarbeit brauchen.“ Nach einem Lehrgang in Berlin in Sachen Texteschreiben und Fotoarbeit übernahm er das Ehrenamt bis April 2023. Dann wurde er zum Leiter des Ortsverbands Kleve gewählt. „Auch als wir vor rund 20 Jahren unser Haus in Emmerich kauften, bin ich aber beim THW in Kleve geblieben“, erinnert er sich.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Bedburg-Hau/Kreis Kleve: Landgasthof Westrich bietet jetzt Hochzeiten draußen – wo das noch geht

Kleve: Kerzenhaus in der Innenstadt hat nach einem Brand geschlossen

Kleve: Das erwartet die Besucher im Tiergarten bei China Lights

Kreis Kleve: Was es mit der Volkszählung Mikrozensus auf sich hat

Viele Helfer sind hier im Einsatz (rund 50 ), aber auch im Hintergrund aktiv und stemmen technische, logistische und andere Herausforderungen. Heimanns schätzt vor allen Dingen das Hilfeleistungssystem des THW in über 668 Ortsvereinen, die in ganz Deutschland verteilt sind. „Jeder hat aber die gleiche Ausbildung, was die Zusammenarbeit in Großschadenslagen enorm erleichtert. Im übrigen“, so ergänzt der THW-Kleve-Leiter „ist es wunderbar, anderen in den blauen THW-Jacken zu begegnen – man ist sich dann von Anfang an nicht fremd. Man gehört zusammen.“

Fährdienst für Schenkenschanz

Das bewies sich bei den jüngsten großen Einsätzen im Ahrtal, bei der Demontage zur Beweissicherung der riesigen illegalen Zigarettenfabrik in Kranenburg oder gerade erst bei den zwei Einsätzen als Fährdienst im Hochwasser für die Schenkenschanzer.

Klaus Heimanns ist dankbar für die Funktion, die er beim THW Kleve bekam. Für ihn ist es auch aus christlicher Sicht die Möglichkeit, die Welt mit der Hilfe seiner THW-Helfer ein „kleines bisschen besser zu machen.“ Als eher ruhiger Typ, der sehr gut zu- und hinhören kann, ist es ihm wichtig, alle THW-Helfer bei allen Herausforderungen mitzunehmen. „Aber wenn’s drauf ankommt, dann kann ich situativ schnell handeln und auch delegieren.“ Sein wichtigstes Motto aber lautet: „Kameradschaft und Respekt kannst du nicht einfordern, das kannst du nur bekommen, wenn du es selbst verschenkst.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland