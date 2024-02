Europawahl: CDU-Niederrheinkandidat mit guten Chancen

Kreis Kleve Stefan Berger vertritt den Kreis Kleve im Europaparlament. Jetzt wurde er auf einem aussichtsreichen Listenplatz gewählt.

Auf der CDU-Landesvertreterversammlung in Dortmund wählte die CDU Nordrhein-Westfalen ihre Kandidaten für die Europawahl am 9. Juni. Der Kandidat für den Niederrhein, Stefan Berger aus Schwalmtal, wurde mit 85,7 Prozent auf einem aussichtsreichen Listenplatz 6 gewählt. „Dr. Stefan Berger MdEP war bereits in den letzten fünf Jahren eine starke Stimme für unsere Region in Europa. Es ist gut, dass er auch in Zukunft unser Mann für Europa bleibt“, so der CDU-Kreisvorsitzende Dr. Günther Bergmann MdL.

Die Vertreter aus dem Kreis Kleve

Die CDU des Kreises Kleve war mit den sechs Vertretern dabei: Dr. Günther Bergmann MdL (Kalkar), Robert Böving (Kleve), Landesministerin Silke Gorißen (Bedburg-Hau), Nicola Roth (Weeze), Stefan Rouenhoff MdB (Goch) und Stephan Wolters MdL (Geldern) sowie mit CDU-Kreisgeschäftsführer Manfred Lorenz.

