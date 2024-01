Ex-Grüner kritisiert mangelnden Klimaschutz bei Klever Grünen

Kleve Hannes Jaschinski hat sich jetzt den Offenen Klevern angeschlossen. Darum ist die Grünen-Fraktion aus seiner Sicht nicht nachhaltig.

Der ehemalige Grünen-Stadtverordnete Hannes Jaschinski, der sich aus der Fraktion der Grünen verabschiedet hatte, hat sich jetzt den Offenen Klevern angeschlossen. Jaschinski wurde am Dienstag, 16. Januar, als fünftes Ratsmitglied der Offenen Klever aufgenommen.

„Offene Klever nehmen Klimaschutz ernst“

Jaschinski, der auch im Vorstand der Grünen war, erklärt, dass er immer häufiger habe erleben müssen, dass die Mehrheit der Grünen sich beim Freiflächenschutz und insbesondere bei baupolitischen Entscheidungen nicht am grünen Kommunalwahlprogramm orientiert haben. „Die Frage, wohin Kleve sich entwickeln soll, wird offen nicht gestellt, von den Folgen ganz zu schweigen. Eine solche Politik lehne ich ab. Mit dieser Meinung habe ich mich in der Vergangenheit an den Rand der grünen Fraktion manövriert gefühlt. Jetzt freue ich mich darauf, die Themen, für die ich 2020 angetreten und in den Rat gewählt worden bin, in und mit einer Fraktion voranzutreiben, die Klimaschutz und nachhaltige Stadtentwicklung ebenso ernst nimmt wie eine offene Diskussionskultur ohne parteipolitische Brille.“

Die Offenen Klever freuen sich

Der Fraktionsvorsitzende der „Offenen Klever“, Udo Weinrich, ist erfreut, dass Hannes Jaschinski auf die OK zugekommen ist: „Wir werden nicht übermütig. Aber wir verstehen den Wunsch von Hannes Jaschinski, in die OK-Fraktion aufgenommen zu werden, als Anerkennung unserer Grundüberzeugungen und unserer parteifreien Kommunalpolitik.“ Mit seinen Kenntnissen und Beiträgen werde Hannes Jaschinski als „umweltpolitisch stark engagiertes junges Ratsmitglied“ die OK-Fraktionsarbeit „verstärken und bereichern,“ zeigt OK-Fraktionschef Weinrich sich überzeugt

