Brand in Goch Feuer in ehemaliger Tennis- und Skaterhalle. Holz brannte

Goch In einer früheren Tennis- und Skatehalle in Goch brach am Sonntag Feuer aus. Niemand wurde verletzt, Nina-Warn-App ausgelöst

Die Feuerwehr Goch wurde am frühen Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr zu einem Einsatz in der Ketteler Straße in Goch alarmiert. Nachbarn hatten dort eine Rauchentwicklung festgestellt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte es in einer nicht mehr genutzten Halle. Die Halle wurde früher zum Tennisspielen genutzt und war später zur Skatehalle umgewidmet worden. In der etwa 2000 Quadratmeter großen Halle lagerte aber noch Skatebedarf aus Holz, dieses stand in Flammen. Mehrere Holzrampen befanden sich noch darin, an einer der Rampen ist der Brand offenbar entstanden.

In Goch brannte eine leerstehende Skaterhalle. Foto: Torsten Matenaers / Feuerwehr Goch

Nina-Warn-App ausgelöst

Wegen der starken Rauchentwicklung, die auch in der Nachbarschaft gut zu sehen war, lösten die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr die Nina-Warn-App aus. Eine weitere Rauchentwicklung, etwa über das Dach oder auf eine angrenzende Halle, konnte laut Torsten Matenaers, Sprecher der Stadt Goch, durch die Löscheinheiten verhindert werden. Personen befanden sich nicht In den Gebäuden, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Löscharbeiten waren anfangs nur von außen möglich. Mehrere Strahlrohre und die Drehleiter kamen zum Einsatz. In die Hallenwand wurden mehrere Öffnungen geschnitten um Löschmaßnahmen durchführen zu können. Nachdem ein Statiker eine Einsturzgefahr ausgeschlossen hatte, haben Atemschutztrupps die Halle nach Personen durchsucht. Gefunden wurde niemand. Weil die Halle einen Holzboden hatte, wurde sie letztlich mit Löschschaum geflutet. „Ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende weitere Halle haben wir verhindert. Aufgrund der starken Verrauchung dort mussten jedoch Hochleistungslüfter eingesetzt werden“, so Feuerwehrsprecher Matenaers.

Gegen 17 Uhr konnte die örtliche Feuerwehr, insgesamt waren 90 Kräfte aus drei Löscheinheiten an dem Einsatz beteiligt, Entwarnung geben. Um kurz vor 18 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Die Brandursache ist bisher nicht bekannt und nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

