Zum Verkaufsstart deckten sich viele Niederländer in Wyler mit Feuerwerk ein.

Feuerwerksverkauf Feuerwerk: Polizeikontrolle an Grenze – große Menge gefunden

Niederlande/Kranenburg Die niederländische Polizei kontrollierte Autos, die aus Richtung Kranenburg kamen. Dabei fand sie eine riesige Masse an Feuerwerk.

Die niederländische Polizei hat am Donnerstag, 28. Dezember, eine Feuerwerkskontrolle auf der N325 zwischen Beek-Ubbergen und der deutschen Grenze durchgeführt. Dabei wurden zum Start des Feuerwerksverkaufs insgesamt mehr als 500 Kilogramm Böller, Raketen und Co. gefunden. Das berichtet die Zeitung De Gelderlander. An der Grenze seien viele Autos aus Richtung Kranenburg kontrolliert worden.

In den Niederlanden dürfen maximal 25 Kilogramm Feuerwerkskörper mitgeführt werden. Nicht wenige Menschen hätten diese Marke überschritten, heißt es in dem Bericht. Sie mussten daher sämtliche Feuerwerkskörper, die sie bei sich hatten, abgeben. Sowohl zwischen Nimwegen und der deutschen Grenze als auch zwischen Arnheim und Deutschland kam es am Donnerstag zu Staus.

