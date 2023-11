Flüchtlinge in Goch: Sporthalle Pfalzdorf erwartet Ankunft

Goch Goch erwartet jetzt die Ankunft der ersten Flüchtlinge in der Sporthalle Pfalzdorf. Diese Unterkünfte werden außerdem vorbereitet.

Die Stadt Goch bereitet die Sporthalle in Pfalzdorf nun auf die Ankunft von Flüchtlingen vor. Es ist damit zu rechnen, dass dort bereits ab der kommenden Woche die ersten Menschen einziehen werden. Die Halle bietet Platz für insgesamt 44 Personen in sechs Bereichen.





In Nierswalde starten ebenso in dieser Woche bauliche Maßnahmen, um die Turnhalle für die Unterbringung Geflüchteter herzurichten. In ihr werden bis zu 52 Personen in sieben Bereichen Platz finden. Die Turnhalle steht ab Anfang 2024 zur Verfügung.

Nutzung Kastell steht bevor

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kalkar: Das gibt es im neuen Dino-Park im Wunderland zu erleben

Kleve: Stadt führt digitalen Abfallkalender und neue Bürger-App ein

Kleve: Gemeinsam singen auf dem kleinen Weihnachtsmarkt Griethausen

Weeze: Rheinmetalls soll Fachkräfte zum Niederrhein bringen

Die Nutzung des Hotels am Kastell als Flüchtlingsunterkunft steht ebenfalls bevor. Hier sind noch vertragliche Vereinbarungen zu schließen. Zudem müssen in der Folge auch dort vorbereitende Maßnahmen getroffen werden, bevor die Räumlichkeiten genutzt werden können.

Derzeit geht die Stadt Goch davon aus, dass das dann ehemalige Hotel noch im ersten Quartal 2024 zur Verfügung stehen wird. Dort werden etwa 60 Personen Platz finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland