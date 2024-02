Flughafen in Weeze: Polizei vollstreckte Haftbefehl

Kleve-Weeze Bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Fez (Marokko) fasste Bundespolizei 24-jährigen Niederländer. Was er verbrochen hatte.

Am Mittwoch um 10.40 Uhr kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Fez (Marokko) einen 24-jährigen Niederländer. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft in Kleve mit einem Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht wird.

Geldstrafe bezahlt

Der Verurteilte konnte die ihm drohende 30-tägige Haftstrafe abwenden, da er die fällige Geldstrafe in Höhe von 600 Euro bei der Bundespolizei bezahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die Person weiterreisen.

