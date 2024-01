Flughafen Weeze: Bundespolizei verhaftet zwei Gesuchte

Am Flughafen in Weeze gab es zwei Verhaftungen.

Weeze Bei der Einreise verhaftete die Bundespolizei am Flughafen in Weeze zwei Männer. Warum die Staatsanwaltschaft Hannover sie suchte.

Die Bundespolizei hat am Mittwochabend, 17. Januar, gegen 18.30 Uhr zwei gesuchte Männer bei der Einreise aus Rumänien am Flughafen in Weeze verhaftet. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen war bekannt geworden, dass beide von der Staatsanwaltschaft Hannover mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahl mit Waffen gesucht werden. Das Amtsgericht Hannover hatte im Oktober 2023 den 43-jährigen Mann zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je zehn Euro und den 31-jährigen Mann zu 100 Tagessätzen zu je zehn Euro verurteilt.

Männer kamen in die JVA Willich

Da beide Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlen konnten, wurden sie bei der Einreise verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt nach Willich gebracht. Hier muss der 43-Jährige noch eine Restersatzfreiheitsstrafe von 88 Tagen und der 31-Jährige 98 Tage verbüßen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kranenburg: Ex-Rektor empfängt Orden – trotz Sexismusskandal

Kreis Kleve: Diesen Service bietet die Caritas zum Stromsparen

Kleve: Abschied von Willi Holtermann – das sagen die VHS-Kollegen

Weeze: Flughafen Bilanz – 1,6 Millionen Fluggäste in 2023

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland