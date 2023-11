Airline Flughafen Weeze: Ryanair fliegt ab April 2024 neues Ziel an

Weeze Ryanair hat für den Sommerflugplan 2024 eine neue Strecke ab Weeze angekündigt. Wohin die Billigairline künftig fliegen wird.

Ryanair hat angekündigt, ab April 2024 eine neue Strecke vom Flughafen Weeze nach Dubrovnik (Kroatien) aufzunehmen. Mit dem Sommerflugplan 2024 wird die Billigairline die Route in die Hafenstadt am Adriatischen Meer zweimal wöchentlich fliegen.

Die Fluggesellschaft hat neben dem Airport Weeze für die neue Dubrovnik-Verbindung auch die Flughäfen Berlin, Baden-Baden und Memmingen ausgewählt. Ab Memmingen gehen künftig zudem Flüge nach Sarajevo (Bosnien und Herzegowina). Reisende können ab sofort Flüge für den Sommer 2024 auf www.ryanair.com buchen.

„Wir sind sehr erfreut, unseren deutschen Kunden mit der Aufnahme dieser neuen Strecken nach Dubrovnik und Sarajevo in unseren Sommerflugplan 2024 noch mehr Auswahl und Mehrwert zu bieten“, wird Dara Brady, Director of Marketing & Digital bei Ryanair, in der Mitteilung des Unternehmens zitiert.

