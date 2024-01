Frederik Bremer aus Goch: „Als Nichtschwimmer zur DLRG“

Goch Der Gocher Frederik Bremer jobbte jahrzehntelang ehrenamtlich für die DLRG und ist nun Ortsgruppen-Sprecher. Dabei fing alles ganz holprig an.

Wenn der digitale Meldeempfänger Alarm für die Mitglieder der DLRG auslöst, dann stehen alle Rettungsschwimmer, Bootsführer und Co. Gewehr bei Fuß, um Hilfe zu leisten. Das gilt natürlich auch für Frederik Bremer (36). Der gebürtige Gocher ist seit 30 Jahren bei der Ortsgruppe DLRG Goch zu Hause. Stand und steht immer voll hinter dem verantwortungsvollen Ehrenamt. „Allerdings muss ich zugeben, dass ich beim jüngsten Einsatz, der am 23. Dezember dem Schutz des Ruhrdeichs bei Oberhausen galt, nicht dabei war“, sagt er fast entschuldigend. Aber da hatte er einen guten Grund. „Das ist der Kennenlern-Tag von meiner Frau Lisa und mir – der ist uns heilig.“

Ein Leben für den Rettungsdienst

Und der sei ihnen mehr als nur gegönnt. Denn als Ehrenamtler bei den Rettungsschwimmern sind beide sehr aktiv. Frederik Bremer war erst stellvertretender Geschäftsführer in Goch und ist nun als Pressesprecher tätig. Das macht er jetzt seit sieben Jahren für die Ortsgruppe Goch und seit knapp einem Jahr für den Bezirk Kleve. Seine Frau ist in der DLRG-Geschäftsführung Goch aktiv. Viel zu tun in der größten Ortsgruppe (rund 1000 Mitglieder) des DLRG-Bezirks Kreis Kleve.

Frederik Bremer ist seit vielen Jahren bei der DLRG in Goch aktiv. Foto: NRZ

An die Anfänge in Kinderschuhen erinnert er sich nur zu gut. „Damals bin ich eigentlich als Nichtschwimmer zur DLRG gekommen. Das muss 1994 gewesen sein. Mein Vater hatte mir zuvor die Grundzüge des Schwimmens beigebracht und dann ging’s ab zur DLRG hier in Goch.“ Er stieg die Karriereleiter vom Seepferdchen bis zum goldenen Abzeichen hoch, wurde Gruppenführer im Katastrophenschutz und Bootsführer im Wasserrettungsdienst. Und übernahm die Erste-Hilfe und Sanitätsausbildung.

Ausbildung zum Krankenpfleger

Letzteres liegt ihm sozusagen im Blut. Denn auch wenn er heute als Leiter Digitalisierung und Prozessmanagement an den Katholischen Kliniken im Kreis Kleve tätig ist, so kommt Bremer ursprünglich aus der Krankenpflege. „Nach meinem Hauptschulabschluss, der wirklich nicht gut war, rückten mir die Lehrer an der Berufsbildenden Schule Kleve den Kopf zurecht“, lacht er heute. „Da habe ich mir einen Ruck gegeben, das Abi im Bereich Soziales und Gesundheitswesen gemacht und anschließend eine Ausbildung zum Krankenpfleger angeschlossen.“

Die DLRG bietet regelmäßig Schwimmkurse an. Foto: NRZ

Bis 2011 hat er als Intensivpfleger am Uniklinikum in Düsseldorf gearbeitet, dann Health Care Management studiert und seine Bachelorarbeit zum Thema „Digitale Visite“ geschrieben. Es folgte eine Anstellung bei der Telekom im Außendienst. Als aber Töchterchen Antonia vor einem Jahr das Licht der Welt erblickte, war ihm klar, dass sich der Außendienst mit der jungen Familie nicht gut in Einklang bringen ließ. „Da bekam ich 2023 die Stelle bei den Katholischen Kliniken im Kreis Kleve angeboten und bin auch beruflich zurück nach Goch gekommen“, erzählt er. Keine Frage, dass auch Tochter Antonia schon in der „Plantschgruppe“ beim DLRG eingetaucht ist und so bald wie möglich eine korrekte Schwimmausbildung erfahren wird. „Das ist nicht so leicht, da die Nachfrage groß ist. Da hat die DLRG nun ein Kurssystem.“

Goch war immer Lebensmittelpunkt

Übrigens: Auch wenn Frederik Bremer berufsbedingt Goch eine Zeitlang gegen Düsseldorf eintauschen musste: Wirklich verlassen hat er seine Heimatstadt nie. Bremer: „Auch als ich in Düsseldorf wohnte, bin ich regelmäßig hier gewesen. Der DLRG habe ich nie den Rücken gekehrt.“ Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, aus dem er auch sehr gerne in der Pflege gearbeitet hat. „Es gibt einfach keinen anderen Job, wo man mehr ‚Danke‘ bekommt“, betont der junge Vater.

Es gibt einfach keinen anderen Job, wo man mehr ‚Danke‘ bekommt. Frederik Bremer, Sprecher der DLRG Goch

Beim DLRG schätzt er nicht nur die Möglichkeit, anderen Menschen helfen zu können, sondern besonders auch die Gemeinschaft mit den Kameraden. „Das funktioniert einfach. Hier haben wir auch unseren Freundeskreis und wir bewältigen gemeinsam die an uns gestellten Aufgaben und Herausforderungen.“ Dabei kommt dem eher ruhig und geduldig wirkenden Frederik Bremer seine soziale Kompetenz und Hilfsbereitschaft zugute.

„Ich kann Chaos nicht leiden“

Freunde wissen auch zu schätzen, dass der pragmatische Bremer gut planen und auch delegieren kann. Apropos Planen: „Ich kann Chaos nicht leiden, auch nicht das von mir verursachte. Deswegen muss ich genau planen. Ich wurde schon als der Held der To-Do-Listen bezeichnet“, lacht er. „Am Ende des Tages muss etwas Gutes heraus kommen, sonst werde ich ungeduldig. Mir geht es immer um die Sache. Im Job und im Ehrenamt. Wichtig ist doch auch, dass wir mit möglichst wenig Aufwand viel erreichen.“ Wenn dass dann mit soviel Herzblut gelingt, wie es Frederik Bremer investiert, dann kann die meiste Zeit nur Gutes dabei heraus kommen.

