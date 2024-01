Frost-Wetter im Kreis Kleve: Frieren jetzt die Wiesen zu?

Kreis Kleve Für die nächste Woche sind Minus-Temperaturen im Kreis Kleve angesagt. Mit etwas Glück kann man auf den überfluteten Wiesen laufen.

Und, können wir in der nächsten Woche wirklich schon die Schlittschuhe auspacken? Ab dem kommenden Wochenende sagen die Meteorologen für den Kreis Kleve ordentliche Minus-Temperaturen voraus. Bauer Reyers aus Kleve-Kellen schreibt, dass am Sonntag und Montag der Wind auf östliche Richtungen dreht. Dann kommt die Kälte.

Frostnächte gemeldet

Die Temperaturen am Sonntag liegen bei -2 bis plus 2 Grad. Am Montag gibt es dann Dauerfrost bei 0 bis -4 Grad. Auch in den Tagen danach soll es Minus-Temperaturen geben. Die Wetter-App Buien-Radar meldet für Dienstag und Mittwoch -4 bzw. -5 Grad. Auch tagsüber geht es kaum über den Gefrierpunkt hinaus. Die Sonne wird scheinen.

Die Holländer sind schon heiß aufs Schlittschuhlaufen. Hier Theo van Wolferen vom Natureisbahnteam in Tolkamer. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Da viele Äcker und Wiesen durch das Hochwasser immer noch unter Wasser stehen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass man bald auf den Wiesen Schlittschuhlaufen und Eishockey spielen kann. Der niederländische Meteorologe Wouter van Bernebeek von Weerplaza geht davon aus, dass Mitte nächster Woche die ersten Runden auf den überfluteten Wiesen gedreht werden können.

Für die Eisbahn in Tolkamer wird es wohl nicht reichen

Ob der Frost ausreicht, um auch die Eisbahn in Tolkamer zu überfluten, ist fraglich. Eismeister Wim Geurts zeigte sich gegenüber der NRZ skeptisch: „Die Eisbahn ist mittlerweile überflutet und die Wassertemperatur beträgt schätzungsweise zehn Grad. Wir brauchen eigentlich Frostnächte von -7 Grad. Dann wächst die Eisschicht um zwei Zentimeter. Und um die Bahn eröffnen zu können, benötigen wir 8 Zentimeter Eis. Ich denke, dass die bisherigen Wetterprognosen noch nicht reichen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland