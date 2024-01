Frostnächte: Autofahrer sollten mit Straßenglätte rechnen

Ein Auto fährt am Montag, 10 Januar 2022, über eine Strasse in Wesel - Perrich. Das Wasser am Straßenrand ist noch gefroren. In den Morgenstunden mussten viele Autofahrer mit glatten Strassen rechnen. Foto : Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Kreis Kleve Im Kreis Kleve wird es in der Nacht zu Montag ordentlich frieren. Die Niederländer warnen nach dem Regen vor spiegelglatten Straßen.

Autofahrer sollten am Montag in den frühen Morgenstunden aufpassen. In der Nacht zu Montag kühlt sich die Luft bei einem sternenklaren Himmel auf -3 bis -5 Grad ab, schreibt Hubert Reyers auf seinem Wetterportal wetter-niederrhein.de. Da in den Wiesen viel Feuchtigkeit vorhanden ist und es vereinzelt auch Niesel oder Schneegriesel geben kann, könnten die Straßen glatt sein.

Niederländer streuen präventiv

In der niederländischen Grenzregion rechnet man mit massiven Verkehrsproblemen. Die Stadt Doetinchem hat seinen Verkehrsdienst bereits präventiv die Straßen streuen lassen. Auch die Rad- und Fußwege werden in der Region Achterhoek zum Teil präventiv gestreut. Ein Sprecher des Verkehrsdienstes Doetinchem lässt sich in der Zeitung De Gelderlander mit den Worten zitieren, dass die Straßen in der kommenden Woche zu einer „Eisbahn“ werden. Vielleicht noch nicht am Montag, aber gewiss in den Tagen darauf, da mit viel Feuchtigkeit zu rechnen sei.

Laut Bauer Reyers wird die Bewölkung am Montag zunehmen, es gebe aber auch einige sonnige Abschnitte. Die Temperaturen liegen rund um den Gefrierpunkt, dazu gebe es einen böigen und sehr kalten Nordostwind: Also: Radfahrer sollten sich warm anziehen.

-6 Grad in den nächsten Tagen

Zum Abend und in der Nacht verschwinden dann die Wolken, so Reyers. Die Temperaturen gehen auf -6 Grad zurück.

