Galeria in Kleve: Wunschbaum steht wieder bereit

Kleve Bei Galeria in Kleve können jetzt Kinderwünsche wahr werden. Ein Wunschbaum wurde aufgestellt. So funktioniert er.

Gleich links neben dem Haupteingang von Galeria in Kleve steht der leuchtend-glänzende Weihnachtsbaum mit den Wunschzetteln der Kinder und Jugendlichen, die im SOS-Kinderdorf in Kleve-Materborn aufwachsen. Seit vielen Jahren gibt es die schöne Tradition, dass Kundinnen und Kunden der Filiale die Wünsche der Kinder und Jugendlichen erfüllen. Vom Teddybären über Bauklötze bis hin zu Parfüms und Sport-Shirts – die Wünsche fallen nach Alter und Geschmack ganz unterschiedlich aus.

Im Kinderdorf selbst ist die Aktion immer ein Höhepunkt: „Wir freuen uns sehr, dass sich Galeria auch in diesem Jahr wieder bei uns gemeldet hat, um rund 100 Geschenke-Wünsche der von uns betreuten Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden zu erfüllen“, sagt Peter Schönrock, Einrichtungsleiter des Kinderhilfswerks.

Galeria-Team hat viel Freude an der Aktion

Filial-Geschäftsführer Mathijs Driessen nimmt sich gerne im trubeligen Weihnachtsgeschäft Zeit für die Wunschbaum-Aktion: „Wir haben im gesamten Galeria-Team immer jede Menge Freude daran, den Weihnachtsbaum herzurichten. Es hängen auch nur noch wenige Karten an den Zweigen. Die allermeisten Wünsche wurden bereits von unseren Kundinnen und Kunden erfüllt. Das ist richtig klasse.“

Noch bis zum 13. Dezember läuft die Wunschbaum-Aktion. Danach werden die Geschenke ins Kinderdorf gebracht und dort unter die Weihnachtsbäume in den Kinderdorffamilien und Wohngruppen gelegt. „Auch wenn wir die Herkunftsfamilien der von uns betreuten Kinder und Jugendlichen nicht ersetzen können und wollen, versuchen wir die Weihnachtszeit im Kinderdorf mit ganz vielen Ritualen und gemeinsamen Aktionen so schön wie möglich zu gestalten und so eine familiäre Atmosphäre für alle zu schaffen“, so Schönrock.

