Brand in Goch: Flammen schlugen fünf Meter aus der Garage

Auf dem Boeckelter Weg in Goch kam es zu einem Brand in einer Garage.

Goch Am Boeckelter Weg in Goch brannte es in der Nacht zu Donnerstag in einer Garage. Wie die Feuerwehr Schlimmeres verhindern konnte.

Bis zu fünf Meter schlugen die Flammen aus dem Tor: Zu einem Brand einer Garage kam es am Donnerstag, 28. Dezember, gegen 2 Uhr in der Nacht an dem Boeckelter Weg in Goch. Die Bewohnerin des Einfamilienhauses entdeckte in der Nacht den Brand und informierte ihren Mann, der dann die Feuerwehr alarmierte.

Gasflaschen bliesen im Feuer ab

Bei Eintreffen der Feuerwehr sowie der Polizei stand die Garage, die als private Werkstatt genutzt werde, bereits im Vollbrand. Durch die Flammen wurde die Fassade des angrenzenden Wohnhauses ebenfalls beschädigt. In der Garage befanden sich unter anderem auch mehrere Gasflaschen, welche im Zuge des Feuers abbliesen. Ein Übergreifen der Flammen an das angrenzende Wohnhaus konnte durch die Einsatzkräfte der Löschzüge Stadtmitte der Feuerwehr Goch unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler noch verhindert werden. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die Garage mit Löschschaum geflutet, um eventuell verbliebene Glutnester zu ersticken und die noch heißen Oberflächen herunterzukühlen.

Die Feuerwehr setzte Löschschaum ein, um verbliebene Glutnester zu ersticken. Foto: Maik Strauch / Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Ermittlungen seitens der Polizei wurden aufgenommen.

