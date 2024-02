Giftköder! Kriminalpolizei Goch warnt alle Hundebesitzer

Goch Eine Warnung an Hundehalter vor Giftködern spricht die Kriminalpolizei in Goch aus. Wo verdächtige Fleischbällchen gefunden wurden.

Eine Warnung an alle Hundehalter spricht die Kriminalpolizei in Goch aus: Möglicherweise wurden Giftköder im Bereich Neuseeland gefunden.

In den letzten Tagen haben Hundehalter immer wieder handgeformte Kugeln aus Fleisch oder Reis im Bereich Neuseeland gefunden, die mit kleinen unbekannten Körnen versetzt waren. Nach ersten Erkenntnissen ist bereits ein Hund an den Folgen des Verzehrs verstorben.

Zeugen, die in der letzten Zeit Verdächtiges im Bereich Neuseeland festgestellt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 02823 1080 bei der Kripo Goch zu melden.

