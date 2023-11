Goch: 84-Jähriger stürzt mit Pedelec – schwer verletzt

Goch In Goch verlor ein 84-jähriger Mann die Kontrolle über sein Pedelec und verletzte sich dabei schwer. So kam es zu dem Unfall.

Am Donnerstagabend, 22. November, ereignete sich gegen 19.05 Uhr an der Kreuzung Hevelingstraße / Motzfeldstraße in Goch ein Unfall.

Kontrolle über das Rad verloren

Ein 84-jähriger Gocher befuhr mit seinem Pedelec die Straße und verlor, vermutlich als er auf den Geh- und Radweg auffahren wollte, die Kontrolle über sein Rad.

Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich dabei so schwer, dass er ins Krankenhaus verbracht werden musste.

