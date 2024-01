Goch: Asperdener Karnevalsverein lädt zum großen Gardebiwak

Goch Der Asperdener Karnevalsverein lädt wieder zur Karnevalsfeier in die Flugzeughalle des Luftsportvereins. Hier gibt es noch Restkarten.

Der Asperdener Karnevalsverein lädt auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen Gardebiwak ein. Am 21. Januar ab 11.11 Uhr verwandelt sich die Flugzeughalle des LSV (Luftsportverein) Asperden an der Straße Am Segelflugplatz zum 21. Mal zur karnevalistischen Event-Location.

Gemeinsam mit Karnevalistinnen und Karnevalisten aus der ganzen Region freuen sich die Aktiven des Vereins auf einen kurzweiligen und geselligen Tag, der nicht nur von den vereinseigenen Tanzgarden begleitet wird, sondern auch von den Kölsche Adlern, Timo Schwarzendahl, K6 und anderen.

Das Gocher Prinzenpaar kommt

Besonderes Highlight ist wie in jedem Jahr der Auftritt des Gocher Prinzenpaares und ihrer Garde. Restkarten sind noch erhältlich im Restaurant Zum Schwan in Asperden, dem Geschenkhaus Peters oder per E-Mail an gardebiwak@gmx.de.

Im Vorverkauf sind außerdem noch restliche Karten für die beiden Sitzungen des AKV am 2. und 3. Februar im Jugendheim Asperden erhältlich.

