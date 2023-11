Goch: Bekanntes TikTok-Duo wird im Kastell erwartet

Goch TikTok-Duo mit 1,1 Millionen Follower kommt ins Gocher Kastell. Das ist Schauplatz einer Veranstaltung rund um Influencer und Youtube.

Nach der Premiere im Sommer des vergangenen Jahres kehrt das Social-Media-Event „Social Beach“ jetzt als Weihnachts-Edition zurück. Am 2. Dezember, in der Zeit von 15 bis 21 Uhr, wird das Gocher Kastell Schauplatz der Veranstaltung rund um Influencer, Youtube, TikTok und Co..

Unter anderem wird das Mutter-Tochter-Duo @sillemma_official erwartet. Silke und Emma haben bei TikTok 1,1 Millionen Follower. Auch Cybermobbing und Internetsicherheit sind bei Social Beach Thema und wichtiger Bestandteil des Events. Die Jugendpflege der Stadt Goch und die Kriminalprävention der Kreis Klever Polizei sind wieder gemeinsam aktiv und am 2. Dezember vor Ort. Kinder, Jugendliche und Eltern bekommen wichtige Informationen rund um die sorgenfreie Nutzung von Handy und Tablet im Internet aus erster Hand.

Hier gibt es Tickets für die Veranstaltung

Tickets für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (10-24 Jahre) gibt es bei www.socialbeach.de für 9,90 Euro pro Stück, inklusive einem Freigetränk und Pommes Frites. Erwachsene ab 25 Jahren erhalten kostenfreie Tickets ebenfalls bei www.socialbeach.de.

Weitere Infos unter anderem bei Instagram @socialbeach.event. Social Beach ist ein Event der Jugendpflege der Stadt Goch in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde Kleve. Die Veranstaltung wird unterstützt von den Stadtwerken Goch und der KulTOURbühne Goch.

Es wird auch musikalisch im Kastell

Social Beach ist auch musikalisch: Mit Damiano Maiolini Fabio Noventa sind zwei Sänger am Start, die für Unterhaltung sorgen werden. Sie wie auch alle anderen Social Media Stars stehen jedoch nicht nur auf der Bühne, bei Social Beach wollen sie ganz nah bei ihren Fans sein und stehen bei Meet-Greet-Runden zur Verfügung.

