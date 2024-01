Goch: CDU kritisiert scharf Vorschläge zum Bürgerentscheid

Goch CDU und SPD kritisieren mögliche Änderungen beim Bürgerentscheid: „ungeheuerlich“. Stadtverwaltung widerspricht. Darum geht‘s.

Die CDU Goch hält es für einen „ungeheuerlichen Vorgang“, dass der Bürgermeister für die kommende Ratssitzung am Donnerstag, 18. Januar, eine Änderung der Satzung zu Bürgerentscheiden vorschlägt. Nach CDU-Lesart erschwere das die Bürgerbeteiligung in Goch, gerade auch zum Thema Niers-Kendel-Grundschule Kessel. Die Stadt hält dagegen: Vielmehr sollten die Möglichkeiten der Beteiligung erweitert werden.

Satzungsänderung geht über das erforderliche Maß hinaus

„Das Pikante daran ist, dass die Satzungsänderung weit über das erforderliche Maß hinaus geht“, kritisiert die CDU. „So sollen die wahlberechtigten Gocher Bürgerinnen und Bürger die Briefwahlunterlagen bei künftigen Bürgerentscheiden nicht mehr postalisch zusammen mit der Wahlbenachrichtigung erhalten“, zählt die CDU auf, sondern die Stimmberechtigten erhielten im ersten Schritt zunächst nur eine Wahlbenachrichtigung und müssten dann „im zweiten Schritt nochmals selbst aktiv werden“ und die Wahlunterlagen entweder anfordern oder im Rathaus abholen.

Stefan Rouenhoff, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Goch Foto: Bundestagsbüro Stefan Rouenhoff

Nach Auffassung von Stefan Rouenhoff, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Goch, und Christian Janßen, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Kessel, sei dies „gerade auch mit Blick auf den anstehenden Bürgerentscheid zur Niers-Kendel-Schule ein ungeheuerlicher Vorgang“, der die Bürgerbeteiligung „deutlich erschwert“. Das Vorhaben von Bürgermeister Ulrich Knickrehm sende „ein fatales Signal in die Gocher Bürgerschaft“, dass eine hohe Wahlbeteiligung zur Niers-Kendel-Schule ausdrücklich nicht erwünscht sei.

Andere Kommunen in Nordrhein-Westfalen gingen dazu über, bei Bürgerbeteiligungen die Briefwahlunterlagen postalisch zusammen mit der Wahlbenachrichtigung zu versenden. „In Goch soll nun das glatte Gegenteil geschehen. Das stimmt uns als Gocher CDU sehr nachdenklich und traurig“, so Rouenhoff.

Auch die SPD Goch lehnt den Vorschlag der Verwaltung ab. Fraktionsvorsitzende Jutta Seven meldet: „Der im Vorfeld nicht besprochene Vorschlag kommt komplett zur falschen Zeit. Im laufenden Verfahren die Satzung zu ändern sendet ein falsches Signal. Derzeit werden Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt, bei dem bereits über 2.600 Unterschriften vorliegen. Es ist klar, dass es in Sachen Schule Kessel–Asperden zum Bürgerentscheid kommen wird. Völlig unnötigerweise wird der Eindruck erzeugt, man wünsche sich eine möglichst geringe Wahlbeteiligung.“

Zusätzliche Abstimmungsmöglichkeiten

Die Stadtverwaltung hält dagegen. Künftig sollten laut Verwaltungsvorschlag die Bürger nicht weniger, sondern zusätzliche Abstimmungsmöglichkeiten bekommen, erklärt auf NRZ-Nachfrage Stadtsprecher Torsten Matenaers. „Darüber entscheidet auch nicht der Bürgermeister, sondern der Rat.“ Künftig sollen nach dem Verwaltungsvorschlag die Bürger zum einen per Brief abstimmen können. Zusätzlich werde es aber auch ein Briefwahlbüro im Rathaus geben. Sieben Tage vor dem Datum des eigentlichen Bürgerentscheides kann jeder dort alternativ auch per Urne direkt abstimmen – das hat es vorher nicht gegeben. „Das würde dann genauso sein wie bei allen anderen Wahlen auch“, so der Stadtsprecher. „Da nicht auszuschließen ist, dass es in diesem Jahr in Goch zu einem Bürgerentscheid kommt, möchte die Verwaltung rechtzeitig alle vorbereitenden Schritte einleiten.“

Bisher bekamen Gocher Bürger einen dicken Brief, in dem steckte die Benachrichtigung, dass sie berechtigt sind, am Bürgerentscheid teilzunehmen, dazu das Informationsheft, in dem alle Fakten dargestellt werden. „Denn das ist vorgegeben, dass die Bürger wirklich über alles nochmal gezielt informiert werden, um was es letztendlich geht“, zählt Matenaers auf. Außerdem wurden nach alter Satzung gleich alle Wahlunterlagen inklusive Stimmzetteln mit verschickt. „Das war anders als es die Bürger von anderen Wahlen wie Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahl gewohnt sind.“

Nach unserer Auffassung auf jeden Fall rechtssicherer

Künftig solle das angepasst werden, schlägt die Verwaltung vor. Alle Bürger bekämen die Wahlbenachrichtigung, und wer interessiert ist, lasse sich die Briefwahlunterlagen zukommen. Oder geht ins Briefwahlbüro im Rathaus. Dass nicht gleich alle Stimmzettel mit verschickt werden, könne die Gefahr des Verlustes minimieren und etwaige Manipulationen vermeiden – denn jeder fordere ja dann seinen eigenen Stimmzettel an. „Das ist nach unserer Auffassung auf jeden Fall rechtssicherer“, so der Stadtsprecher, denn es würde aus Gründen der Manipulationssicherheit ja auch bei Wahlen für politische Gremien niemals anders gehandhabt werden. „Aber entscheiden muss der Rat.“

Die gültige Satzung der Stadt Goch zur Durchführung von Bürgerentscheiden ist knapp 19 Jahre alt. „Sie orientiert sich an den Regelungen der Kommunalwahlordnung und ist dementsprechend auch anzupassen“, so Matenaers. Zum einen seien viele redaktionelle Änderungen nötig, etwa, wann genau das Abstimmungsverzeichnis aufgebaut wird, wo was entschieden wird, wie viele Personen abstimmen dürfen. „Fristen gleichen sich der Kommunalwahl an“, erklärt Matenaers. Bisher wurden Bürgerbeteiligungen 35 Tage vorher bekannt gegeben, künftig müssen es 42 Tage vorher sein.

Alle Informationen zur Ratssitung Goch und auch zu besagten vorgeschlagenen Änderungen sind im Internet https://ris.goch.de zu lesen.

