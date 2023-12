Goch: Christiane Hagedorn gastiert im Kastell

Goch Christiane Hagedorn bringt im Gocher Kastell die Musik der deutschen Diven der 30er und 40er zu Gehör. Diese Fragen werden beantwortet.

„Diva. Macht. Mut.“, so lautet der Titel vom neuen Programm von Christiane Hagedorn, die damit am Dienstag, 9. Januar 2024, um 20 Uhr im Kastell Goch gastiert. Darin präsentiert sie nicht nur Lieder von Marlene Dietrich, Zarah Leander, Marika Rökk und Claire Waldoff mit facettenreicher Stimme und feinem musikalischen Gespür, sondern lässt jede der Diven selbst zu Wort kommen. Sie skizziert sie auf subtile Weise in kleinen Szenen basierend auf Originalzitaten aus Interviews und Memoiren. Dabei hat sie mit Martin Scholz am Piano und Dieter Kuhlmann am Bass nicht nur zwei virtuose Musiker, sondern auch fabelhafte Spielpartner an ihrer Seite.

Waren die deutschen Diven damals Meinungsmacherinnen?

Inwieweit waren deutsche Diven in den 30er- und 40er-Jahren Meinungsmacherinnen? Warum ließen sich die Einen von den Machthabern instrumentalisieren und die Anderen nicht? Ist es eine Frage des Mutes oder des Charakters? Und wie viel Verdrängung ist nötig, um unter einem Unrechtsregime weiter arbeiten zu können? Diese und weitere Fragen spüren Christiane Hagedorn (Gesang/Schauspiel), Martin Scholz (Piano) und Dieter Kuhlmann (Bass) ohne moralischen Zeigefinger nach und präsentieren einen musikalisch-komödiantischen Abend über vier außergewöhnliche Frauen, die zwischen Pandemie, Wirtschaftskrise und Weltkrieg zu Ikonen für Millionen wurden und im Sturm der Geschichte vor allem eines sein wollten: Künstlerinnen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kreis Kleve: Pflegende Angehörige haben Anspruch auf Pflegegeld

Kleve: In Kellen werden neue Baugrundstücke zum Verkauf angeboten

Uedem: Für die Tafel ist es immer schwieriger an Lebensmittel zu kommen

Kranenburg: Polizei warnt vor bewaffnetem Dieb auf der Flucht

Tickets zum Preis von 20 Euro sind im Vorverkauf bei der Kultourbühne im Gocher Rathaus, 02823/320-202, kultourbuehne@goch.de, und online im Veranstaltungskalender bei www.goch.de erhältlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland