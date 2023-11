Goch: Daimlerstraße im Industriegebiet wird gesperrt

Goch Die Daimlerstraße im Industriegebiet West in Goch muss voll gesperrt werden. Umleitung geplant. Das ist der Grund für die Sperrung.

An der Daimlerstraße im Industriegebiet West, in Höhe der Hausnummern 27 bis 29, müssen Arbeiten am Kanalnetz ausgeführt werden. Aus diesem Grund ist eine Vollsperrung in diesem Bereich erforderlich.

So lang sollen die Arbeiten andauern

Sie ist genehmigt vom 4. Dezember. Längstens sollen die Arbeiten bis zum 22. Dezember 2023 andauern. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Stadt Goch bittet um Verständnis.

