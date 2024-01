Goch: Darum überträgt das Goli den Super Bowl 2024 nicht

Goch Stadtwerke Goch luden bisher ins Goli Theater Goch ein, um das US-Football-Endspiel Super Bowl zu erleben. Warum es 2024 nicht so ist.

Die Stadtwerke Goch haben sich schweren Herzens entschieden: Kein Super Bowl 2024 im Goli Theater. In diesem Jahr findet der 58. Super Bowl, das Endspiel der Saison 2024 der National Football League im American Football, im Allegiant Stadium in Paradise, Nevada, statt. In den vergangenen Jahren luden die Stadtwerke Goch zu diesem Event in das Goli Theater Goch ein, um in der Nacht das amerikanische Highlight des Jahres live mitzuverfolgen.

Auch die Play-Offs wurden verschoben

Die NFL hat die Anzahl der Regular Season-Spiele auf 17 erhöht. Durch diese Mehr-Spiele verlängert sich die Saison und damit verschieben sich auch die Play-Offs um eine Woche. Demnach findet der Super Bowl nicht wie ursprünglich geplant am 4. Februar 2024 statt, sondern eine Woche später, in der Nacht des 11. Februar 2024. Und am 12. Februar 2024 ist bekanntlich Rosenmontag. Viele Karnevalisten werden an diesem Montag auf den Gocher Straßen sein und zusammen feiern, kalkuliert man bei der Volksbank.

„Wir haben uns aus diesem Grunde dazu schweren Herzens entschlossen, in diesem Jahr nicht zur Live-Übertragung des Super Bowls einzuladen“, erläutert Pressesprecher Christian Peters. „Nach den derzeitigen Planungen, wird im Jahr 2025 die Super Bowl-Nacht in Goch wieder stattfinden.“

