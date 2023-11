Der Weihnachtsmarkt in Goch-Pfalzdorf findet am ersten Adventswochenende statt.

Goch-Pfalzdorf Zwei Tage lang lockt der Weihnachtsmarkt nach Goch-Pfalzdorf. Und der bietet allerhand. So lautet das Programm für 2023.

Am 1. Adventswochenende, 2. und 3. Dezember, wird auf dem Kirchenplatz an der St. Martinus Kirche, wieder der Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt veranstaltet. Bereits zum 35. Mal findet der Markt unter dem Motto: „Von Pfalzdorfern für Pfalzdorfer und ihre Gäste“ statt. Und das Motto ist Programm! Seit 35 Jahren halten die Pfalzdorfer dem Weihnachtsmarkt die Treue. Von Anfang an war es ein komplett ehrenamtlich geplantes und durchgeführtes Dorffest.

Jedes Jahr aufs Neue arbeiten mehr als 100 Helfer mit und erhalten damit eine Pfalzdorfer Adventstradition am Leben. Denn bereits in dritten Generation ist der Weihnachtsmarkt ein fester Bestandteil vieler Pfalzdorfer Familien. Nicht nur die Besucher, die Jahr für Jahr kommen, inzwischen teilweise mit Kindern und Enkeln, sondern auch Budenbetreiber, Helfer und die Künstler auf der Bühne, die schon in zweiter oder dritter Generation mit dabei sind, machen den Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt zu einer echten Adventstradition, die ein Muss im Terminkalender ist.

Leckeres und viel Waren im Sortiment

Gründe dafür gibt es viele: Leckeres Essen, süffiger Glühwein, ein buntes Programm, ein abwechslungsreiches Warensortiment und ein netter Nikolaus, der ein ständiger und gern gesehener Gast ist. Der diesjährige Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt beginnt am Samstag, 2. Dezember, um 11 Uhr. Jede Menge Kindergartenkinder sind dann auf dem Platz und schmücken die vielen kleinen Tannenbäume, die rund um die Bühne positioniert sind, mit ihrem selbstgebastelten Baumschmuck. Im Anschluss daran und nach der Eröffnung durch einen Vertreter der Stadt Goch, findet im Jugendheim das Kaspertheater statt. Da der Andrang dafür recht groß ist, wird das Stück „Christkind oder Weihnachtsmann“ zweimal hinter einander aufgeführt, die zweite Vorstellung ist auf 13 Uhr terminiert.

Die Kinder, die erst in die zweite Aufführung gehen, können sich die Zeit mit leckeren Waffeln, Kakao oder Poffertjes versüßen. Oder sie stellen selber etwas Süßes her, was sie dann ihren Liebsten schenken können. Denn ab 12 Uhr kann man kleine Lebkuchenherzen mit buntem Zuckerguss und essbaren Perlen verzieren oder auch was Hübsches drauf malen oder schreiben.

Hübsch geht es weiter, denn die Rad- und Wanderfreunde verschönern ab 12.30 Uhr den großen, zentralen Weihnachtsbaum mit ihrem selbst hergestellten Tannenschmuck.

Theater in der Turnhalle

Um 15 Uhr verzaubert „Die kleine Hexe“, aufgeführt von der Laienspielgruppe Zick Zack, in der Turnhalle der Freiherr-von-Motzfeld Grundschule, ihre kleinen Gäste. Dudelsäcke der Pipe Drums erklingen ab 16.30 Uhr und hüllen die Budenstadt in schottische Weihnachtsklänge. Ab 18 Uhr stehen die Family Singers auf der Bühne und bieten dieses Mal auch einige Lieder zum Mitsingen an.

Der erste Tag endet offiziell um 19.30 Uhr, wenn die Marktbuden schließen aber der Abend kann noch gemütlich am Glühweinstand ausklingen.

Am Sonntag, 3. Dezember, geht es um 11 Uhr wieder los. Auch an diesem Tag können von 12 bis 14 Uhr und von 16 bis 18 Uhr die kleinen süßen Lebkuchenherzen verziert werden. Das Bühnenprogramm startet um 13 Uhr mit den Flötenkindern der Freiherr-von-Motzfeld Grundschule. Um 14 Uhr sind dann die Schüler von Christa Kneppeck dran. Sie machen schöne Musik auf Keyboard, E-Piano und Akkordeon und bereichern das Programm mit neuen Instrumenten und auch Gesang.

Fanfarenzug tritt

Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Pfalzdorf Nierswalde ist ab 15 Uhr zu hören und findet parallel statt zu der 2. Aufführung der Laienspielgruppe Zick Zack Pfalzdorf. „Die kleine Hexe“ wird wieder in der Turnhalle der Freiherr-von-Motzfeld Grundschule aufgeführt, ist für Kinder ab 5 Jahren gedacht und hat eine Spieldauer von ca. 70 Minuten.

Als Klassiker beim Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt tritt um 17 Uhr der Fanfarenzug auf und danach packt um 18.30 Uhr Urban seine Gitarre aus und lädt alle zum Mitsingen ein, bevor um 19 Uhr die Buden schließen und der 35. Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt zu Ende geht.

