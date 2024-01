Goch: Das Goli startet mit Kinder- und Jugendfilm ins Jahr

Goch Das Gocher Kino Goli-Theater beginnt das neue Jahr am Wochenende 6. und 7. Januar. Folgende Kinder- und Jugendfilme laufen.

Das Goli Theater Goch startet mit einem Nordpol-Abenteuer für die jüngeren Cineasten und einer Literaturverfilmung in den Abendvorstellungen in das neue Jahr. Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Januar, jeweils um 15 Uhr, läuft „Titina – Ein tierisches Abenteuer am Nordpol“ (Empfehlung ab 8 Jahren). Es geht um eine neugierige Straßenhündin in Rom und wie sie mit einem Luftschiffingenieur und Polarforscher Roald Amundsen zum Nordpol fliegt. Eintritt 4 Euro.

An beiden Tagen jeweils um 20 Uhr wird der Film „Ein ganzes Leben“ gezeigt (FSK: 12), Verfilmung des Jahrhundertromans von Robert Seethaler. Ein Schicksal aus den österreichischen Alpen um 1900. Wie der Waisenjunge Andreas Egger beim gewalttätigen Bauern aufwächst, eine der ersten Seilbahnen baut, im Zweiten Weltkrieg in sowjetische Gefangenschaft gerät und in Österreich zurück auf sen Leben blickt. Eintritt 6 Euro.

