Goch: Das Gymnasium Goch lädt zum Tag der offenen Tür

Goch Das Gymnasium Goch inormiert künftige Schüler und Eltern über sein Bildungsangebot, Differenzierungsmöglichkeit und die Rückkehr zu G9.

Das Gymnasium der Stadt Goch lädt alle interessierten Schülerinnen und Schüler der 4. Grundschulklassen und der 10. Klassen aus Goch und den Nachbargemeinden sowie deren Eltern zu einer Informationsveranstaltung am Samstag, 20. Januar, von 10 bis 13 Uhr ein. Die Veranstaltung findet im Pädagogischen Zentrum des Gymnasiums im Hauptgebäude der Schule statt.

Neben einer Einführung in das Bildungsangebot und das Profil des Gocher Gymnasiums sind Informationen und Gespräche über die besondere Arbeits- und Organisationsweise in den Klassen 5 und 6, sowie in der Oberstufe über Differenzierungsmöglichkeiten und Abschlüsse im Laufe der Sekundarstufen I und II vorgesehen. Selbstverständlich stehen Schulleitung und Lehrer auch für individuelle Fragen zum Übergang auf das Städtische Gymnasium Goch sowie zur aktuellen Entwicklung im Hinblick auf die Rückkehr zu G9 (Stichwort Einführungsphase) zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, sich die modernen Fachräume anzusehen.

