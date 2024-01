Goch: Das macht die dritte Schneekugel-Edition so besonders

Goch Die neue Schneekugel der Stadtwerke Goch setzt dem Karneval ein kleines, aber feines Denkmal. Wo und wann die Unikate verteilt werden.

Es war eine gelungene Überraschung: Die Gäste der Gocher Prinzenkür durften sie in diesem Jahr bereits in den Händen halten – die dritte Edition der Schneekugel der Stadtwerke Goch. In der ersten Edition hatte die Kugel die Wahrzeichen der Stadt Goch abgebildet, während im Folgejahr die Aufmerksamkeit auf die Dörfer gelenkt wurde. Im Mittelpunkt des Souvenirs in diesem Jahr steht das karnevalistische Wahrzeichen der Stadt Goch – der Harlekin –, und auf dem Sockel der Kugel wiederum sind die Logos aller Gocher Karnevalsvereine zu sehen. In der Kugel selbst ist diesjährig, statt Schnee Glitzer zu sehen, da es sich um die Karnevalsedition handelt.

Der „miteinander-Karneval“ genießt in Goch einen hohen Stellenwert. Bei dem für Goch kulturellen Highlight des Jahres darf nicht vergessen werden, welchen ganzjährigen Beitrag die Karnevalsvereine im Rahmen der Jugendarbeit leisten. „Wir unterstützen dies gerne und haben uns in diesem Jahr daher für eine Karnevals-Schneekugel entschieden“, erläutert Carlo Marks als Geschäftsführer der Stadtwerke Goch.

Planung seit April 2022

Bereits im April des Jahres 2022 wurde Kontakt zu den hiesigen Karnevalsvereinen aufgenommen. Alle waren von Beginn an begeistert und unterstützten das Vorhaben. Die Kugeln sind handgefertigt und handbemalt, daher stellt jede einzelne Kugel ein Unikat dar. Der im Kreisverkehr am Bahnhof mit Blickrichtung Kleve stehende Harlekin wurde von dem Gocher Künstler und Karnevalsjeck Mike Theissen entworfen. „Ich war begeistert von dieser Idee und habe das Vorhaben der Stadtwerke und der Karnevalisten ohne Zögern unterstützt. Ich freue mich sehr, dass in der dritten Edition der Stadtwerke-Goch-Schneekugel der Harlekin im Mittelpunkt steht“, freut sich Theissen.

Ich war begeistert von dieser Idee und habe das Vorhaben der Stadtwerke und der Karnevalisten ohne Zögern unterstützt Mike Theissen - Gocher Künstler und Karnevalsjeck

Diese besondere Edition der Schneekugeln wird am Donnerstag, 1. Februar, an einem Stand am Service-Center der Stadtwerke Goch in der Gocher Innenstadt zwischen 15 und 18 Uhr an die Inhaber der „miteinander-Karte“ verteilt. Pro Karte wird eine Schneekugel ausgegeben, da auch die dritte Edition begrenzt ist. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Kunden müssen „miteinander-Karte“ mitbringen

„Es ist wichtig, dass die Kunden ihre ,miteinander-Karte‘ mitbringen, da die Nummer der ,miteinander-Karte‘ erfasst wird“, betont Carlo Marks. „Wer noch keine ,miteinander-Karte‘ besitzt, hat natürlich die Möglichkeit diese jederzeit zu beantragen. Sie bietet bei zahlreichen Händlern in Goch Vorteile beim Einkauf und man spart so bares Geld.“

Das Service Team der Stadtwerke Goch hilft bei Fragen weiter: persönlich im Service-Center am Markt, per E-Mail an info@stadtwerke-goch.de oder telefonisch unter 02823 9310400.

