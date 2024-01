Goch Peter und Sabrina Binn sowie Ilka und Denny Mohr übernehmen das Café „Zeit kennt keine Eile“. Warum die Nicht-Gastronomen den Schritt wagen.

Urgemütlich, ohne Hektik, gastfreundlich – so soll es sein und bleiben. Ein Eventcafé mit kultigem Charakter und großer Offenheit startet ab Januar 2024 durch mit neuen Ideengebern, die in die konzeptionellen Fußstapfen ihres Vorgängers treten: Ilka und Denny Mohr übernehmen gemeinsam mit Sabrina und Peter Binn das Café „Zeit kennt keine Eile“ an der Brückenstraße 32 in Goch, direkt gegenüber des Goli-Theaters.

Hubert Küsters und sein Team ziehen sich zum neuen Jahr aus zeitlichen Gründen zurück und freuen sich sehr, die vier engagierten Betreiber aus Pfalzdorf gefunden zu haben, die seine Idee weiterleben. Ein Café „von Gochern für Gocher“ haben sie nun gemeinschaftlich übernommen. „Dahinter stehen ein besonderer Ort der Begegnung, ein vielfältiges Miteinander sowie die Offenheit für verschiedene Themen aus den Bereichen Begegnung, Gesundheit, Bildung, Kultur, Livemusik und Kulinarik“, erläutert Ilka Mohr die Idee dieses Cafés.

Wir haben uns vorgenommen, einfach mal etwas zu machen und nicht bloß zu meckern, dass zu wenig angeboten wird Denny Mohr - Der Pfalzdorfer ist einer der neuen Café-Betreiber.

Café soll „inspirierender Begegnungsraum“ werden

Gemeinsam möchten sie einen außergewöhnlich schönen, inspirierenden und abwechslungsreichen Begegnungsraum schaffen, „den es in der Gocher Innenstadt so noch nicht gibt und der zu einem lebendigen Ort für alle Interessierten und mit einem noch größeren Netzwerk wachsen darf“, ergänzt Sabrina Binn.

Das Vierergespann betreibt das Café nebenberuflich, unter ihnen ist kein Gastronom. Ihr Café soll von der Verschiedenartigkeit und Vielfalt derer leben, die jeweils zu Veranstaltungen ins Café einladen. „Wir sind keine Profis, gerade am Anfang läuft sicherlich noch nicht alles optimal. Aber wir haben uns vorgenommen, einfach mal etwas zu machen und nicht bloß zu meckern, dass zu wenig angeboten wird“, sagt Denny Mohr. Gesagt, getan – die ersten Vorträge und Workshops sind auf die Beine gestellt.

Diese Veranstaltungen stehen bereits fest

„Und so wird ein Raum entstehen, in dem sich viele Menschen mit ihren wertvollen Fähigkeiten zeigen können und dadurch einen lebendigen Ort für andere Menschen schaffen“, sagt Peter Binn. Jeder ist herzlich eingeladen, mitzumachen und das Projekt in den Bereichen Begegnung, Gesundheit, Bildung, Kultur und Kulinarik mit Angeboten zu bereichern. Ohne die Unterstützung vieler Menschen, die die Vision der Vier teilen, wäre die Umsetzung des Projektes nicht möglich gewesen, betonen die neuen Betreiber.





Die ersten Termine des neuen Jahres stehen schon fest: Den Auftakt machen am Sonntag, 7. Januar, ab 17 Uhr Samantha Archer (UK) und Jaron Trip (D) mit einem Konzert zentriert um die Handpan mit den beiden Multiinstrumentalisten. Dabei geht der Hut herum. Weiter geht’s am Mittwoch, 10. Januar, mit der Lebens-Zeit-Biografiearbeit mit Corinna Pulmann, und am Freitag, 12. Januar, in der Zeit von 19 bis 21 Uhr dreht sich mit Ernst Hammes alles rund um effektive Mikroorganismen unter dem Titel „Neues Jahr – neue Gesundheit“. Zu den ersten offenen Cafés für Senioren (Samstag) und als Bildungscafé (Sonntag) lädt das Café „Zeit kennt keine Eile“ am Wochenende 13. und 14. Januar jeweils ab nachmittags ein.

Anmeldungen und weitere Informationen sowie noch mehr Termine gibt’s unter www.zeit-goch.de.

