Goch: Das sind die Aufgaben für den neuen Ordnungsdienst

Goch Vier Mitarbeitende bilden jetzt den neuen Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Goch. Wer sie sind und worum sie sich kümmern.

Die Stadt Goch hat jetzt einen Kommunalen Ordnungsdienst. Eine Mitarbeiterin und drei Mitarbeiter sind ab sofort in diesem Bereich eingesetzt. Die Stellen wurden neu geschaffen, wie im Rahmen der Haushaltsberatungen für dieses Jahr beschlossen.

Vorrangig werden Monique Vignold, Roman Hagemann, Jürgen Hanke und Michael Drechsel in der Fußgängerzone, im Stadtpark und an der Nierswelle Präsenz zeigen und sich um alles kümmern, was in den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung fällt. „Zum Beispiel illegale Müllentsorgung, Parkverstöße oder nicht angeleinte Hunde gehören dazu“, erläutert die Stadtverwaltung. Aber auch die Begleitung von Veranstaltungen und der Jugendschutz zählten zu den Aufgaben des Kommunalen Ordnungsdienstes. Eine weitere wichtige Aufgabe für die vier Neuen ist auch, als Ansprechpartner vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stehen.

Ansprechpartner auch außerhalb der normalen Dienstzeit

Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Goch ist nicht nur zu den normalen Dienstzeiten tätig, sondern auch in den Abendstunden und am Wochenende. Zu erkennen sind die Kolleginnen und Kollegen an der blauen Dienstkleidung mit der Aufschrift „Ordnungsamt“ und den blau beklebten Fahrzeugen, die ebenfalls mit dem Schriftzug „Ordnungsamt“ versehen sind.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Besuch bei Pro Dogbo in Afrika – fröhliche Videos

Kalkar: Der Verein der Freunde Kalkars präsentiert im Museum und in St. Nicolai das Dorf Niedermörmter

Goch: Freudenberger Möbel für Deutsche Sporthochschule Köln

Goch: Prinzentreffen mit Willi Girmes – Tickets sind knapp

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland