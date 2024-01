Goch: Demo gegen rechte Tendenzen steigt am Sonntag

Goch Breites politisches Bündnis lädt in Goch zur Kundgebung gegen Rechtsextremismus ein. Diese lokalen Promis haben ihr Kommen zugesagt.

Die Gocher Parteien CDU, BFG, Grüne, SPD und FDP rufen für Sonntag, 28. Januar, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt! – Miteinander Goch“ auf. Sie werben für ein breites gesellschaftliches Bündnis von Verbänden, Vereinen und Kirchen der Stadt gegen den Rechtsextremismus. Unter anderem das Gocher Prinzenpaar, Prinz Michael „Micki“ II. Görtz und Prinzessin Caroline I. Kanders, haben sich für die Kundgebung bereits angemeldet. Die Veranstalter möchten „ein gemeinsames Zeichen gegen die rechtsextremen Umtriebe in unserem Land“ setzen.

„Geheimplan gegen Deutschland“ mit großem Schrecken zur Kenntnis genommen

Die meisten Bürger*innen unserer Stadt haben die Veröffentlichungen des Recherchenetzwerks Correctiv zum Treffen von AfD-Politikern, Mitgliedern der Werteunion und der Identitären Bewegung mit großen Schrecken zur Kenntnis genommen. Der dort besprochene „Geheimplan gegen Deutschland“, ein Masterplan zur sogenannten „Remigration“, hat zum Inhalt, Millionen von Menschen aus unserem Land zu vertreiben. Menschen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben, integriert sind, die Bürger*innen in unserem Land geworden sind oder sogar schon seit mehreren Generationen hier leben, sollen auf einmal nicht mehr in diese Gesellschaft passen und das Land verlassen.

Der Vorschlag erinnere an die schrecklichsten Kapitel der deutschen Geschichte, heißt es in einer Pressemitteilung. So hatten die Nationalsozialisten 1940 ebenfalls die Idee, alle Menschen jüdischen Glaubens auf die Insel Madagaskar umzusiedeln. Wir stellen uns solchen rechtsextremen Umtrieben als Demokrat*innen entschieden entgegen.

Gocher wollen zeigen: Nur Miteinander sind wir Stadt!

Einmal mehr haben die Recherchen offengelegt, wie offen wichtige Mitglieder und Funktionäre der AfD für rechtsextremistische, verfassungswidrige Ideen und Pläne sind. Es ist höchste Zeit zu handeln und ein Zeichen zu setzen. „Nie wieder!“ ist jetzt!

Wir Gocher Demokrat*innen sind in der Sache ganz klar: Rassismus und Verfassungsfeindlichkeit hat in unserer Stadt keinen Platz. Wir leben in einer bunten Stadt, in der sich alle zu Hause fühlen sollen. Ob im Sportverein, beim gemeinsamen Karneval feiern oder sonst wo: Nur Miteinander sind wir Stadt!

